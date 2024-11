Depois da comida ao domicílio, Uber manda chefs a casa

Em Junho, dez membros Uber One tiveram a oportunidade de viajar de helicóptero em Lisboa e no Porto. Em Julho, outros cinco jogaram com o tenista João Sousa. Agora, em Dezembro, prevê-se que cerca de mil pessoas possam viver a nova experiência gastronómica exclusiva do Uber One, que permite aos seus membros receber em suas casas, sem custos adicionais (para além da subscrição), os chefs de vários restaurantes da Grande Lisboa, Porto e Braga.

Inserido na Uber — uma plataforma que combina mobilidade, a possibilidade de através de uma aplicação aceder a motoristas, com o serviço de entregas —, a Uber One, que chegou a Portugal o ano passado, é paga e permite aos seus membros terem descontos, por exemplo, nas taxas de entrega ou ter acesso a promoções. Esta semana, a marca apresentou a iniciativa "Chefs em Casa". Trata-se de uma experiência exclusiva para os membros do Uber One.

Com a época do Natal a aproximar-se, esta proposta visa responder a uma necessidade que surge por esta altura, explica Filipa Almeida, directora de comunicação da Uber Portugal, num encontro com jornalistas, nesta semana. Se resultar, poderá voltar a ser uma das experiências exclusivas que a plataforma oferece.

Assim, para que um chef vá a casa, os subscritores do Uber One têm de responder a uma questão, "escreva uma frase que demonstre como o Uber One mudou a sua vida", e enviar as respostas até ao próximo dia 21. O documento de inscrição pede as informações necessárias para a realização da experiência, nomeadamente a preferência de restaurante e data do jantar, bem como o número de pessoas presentes, que deverão ser no mínimo duas e no máximo dez.

Depois, as frases serão avaliadas de acordo com três critérios: adequação da resposta ao desafio colocado, originalidade e forma. Os vencedores terão acesso a um jantar preparado na sua casa, por um dos cerca de 30 restaurantes aderentes. Esta experiência pode chegar a cerca de mil pessoas, contabiliza Filipa Almeida.

Para a apresentação aos jornalistas, o restaurante escolhido foi o Yakuza by Olivier. E, neste caso, o menu incluiu entradas, prato principal, dois para finalizar e duas sobremesas. Depois de gyozas e um taco sakana, veio para a mesa a selecção especial de shashimi com oito peças de sushi, entre as quais nigiri, gunkan e maki. Para finalizar, gunkan trufada e kob. Para sobremesa, o cheesecake yuzu e o doce kit kat — que em japonês significa "vitória certa".

A apresentação da experiência Uber One decorreu no início da semana, em Lisboa

Além do Yakuza by Olivier, que pode ser uma opção em Lisboa, Cascais e Porto, há outros restaurantes associados. Em Lisboa, estão disponíveis os chefs do Baan Saraiva's, Cortesia, Dote, Guacamole, Izanagi, JustSushi, La Trattoria, L'Entrecôte Paris, Madrasta, Obicà Mozzarella Bar, Ozzie Steakhouse, Pasta Non Basta, Portugália, Secret Oven, Shiso Burger, Street Smash Burgers, SushiCafé, SushiCorner.

No Porto, as escolhas podem recair sobre o D'Oliva, Hudi Poke, Ikeda, Kawaii Poke Bawls, Pizzaiolo, Thamel, Tio Fafá Hamburgaria Artesanal e Temple — este último também pode ser uma opção em Braga. E em Setúbal, a proposta é o restaurante Sóce by Mauro Loureiro.

Este projecto "reforça o compromisso da Uber de inovar e surpreender os seus utilizadores e de elevar a experiência dos membros Uber One", lê-se na nota de imprensa. Os chefs irão "recriar, directamente em casa dos subscritores, pratos de excelência, que são imagem de marca dos respectivos restaurantes, garantindo uma experiência autêntica e personalizada", acrescenta.

