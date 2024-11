Vibe: escondido em Lisboa, há um chef que é preciso conhecer

No restaurante de Mattia Stanchieri, em cada estação viajamos até um país diferente. Durante os próximos meses a paragem é em Milão e Turim e nas memórias do chef italiano.

Mattia Stanchieri é discreto. E, para dificultar a coisa, está no Chiado, sim, na zona nobre da restauração lisboeta, mas para chegarmos ao seu restaurante, o Vibe, temos de descer um bom lanço de escadas e encontrá-lo num espaço quase escondido do resto da cidade. Existiu aqui o Nómada, que fechou, e o italiano Mattia, 34 anos, vindo das Bahamas com a mulher e tendo decidido instalar-se em Lisboa, encontrou este local, desceu as escadas e desde Maio que reinventa um pedaço do mundo a cada menu. Com enorme talento.