Uma semana para comer Itália em Portugal. Al dente, claro

Ir a Itália em Portugal – é esta a ideia do Mapa da Gastronomia Italiana em Portugal, lançado na IX edição da Semana da Cozinha Italiana em Portugal, que decorre entre 16 e 22 de Novembro. Para desenhar este mapa, a embaixada de Itália desafiou mais de 50 restaurantes italianos espalhados pelo país a seleccionarem um prato especial que os clientes poderão comer durante a Semana. E o humorista Hugo Van Der Ding a pensar, desenhando, o que é a tradição e a reinvenção na cozinha italiana, o que resultou num diálogo entre um raviolli e uma pasta, "al dente", claro.

Mas a programação, sob o tema Dieta Mediterrânica e Cozinha das Raízes: Saúde e Tradição, vai muito para além do mapa. No site da embaixada vai estar disponível, em versão digital, o livro As Histórias das Nossas Origens, resultado de uma parceria do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional de Itália e a revista de cultura alimentar La Cucina Italiana.

Nas redes sociais da embaixada haverá, a partir de dia 16, uma vídeo-receita da autoria de Filipa Gomes, chef e apresentadora de programas de gastronomia no canal 24 Kitchen.

Já na segunda-feira, dia 19, quem estiver em Lisboa poderá descobrir a arte do chef italiano Roberto Di Pinto, do restaurante Sine by Pinto, de Milão, que recebeu recentemente 1 estrela Michelin e que virá cozinhar com o chef português Hugo Candeias, no restaurante Ofício, no Chiado (Bib Gourmand da Michelin) – ocasião para provar, por exemplo, ovos reais com queijo parmesão de 100 meses, laranja e hortelã (Di Pinto) ou um pastel de nata e trufa negra (Hugo Candeias).

Ainda em redor de Lisboa, haverá, dia 20 no Cascais Food Lab, um showcooking do chef Nelson Soares (restaurante Sult) e um jantar organizado pelo restaurante Dom Afonso 1890. Em Oeiras, o Mercado Municipal recebe o Mercado Itália de 22 a 24, e apresenta uma programação preparada pelo Instituto Italiano de Cultura com a projecção dos documentários Food Markets: In the Belly of the City sobre os mercados italianos de Veneza, Palermo e Cagliari, assim como a exposição Italianismos no mundo, em torno do léxico da comida.

Foto Antonio Mezzero é um dos cozinheiros participantes nelson garrido

No Manja Marvila, a sexta-feira dia 22 será inteiramente (das10h às 22h) dedicada a Il Gusto dell’Arte, com o workshop de decoração da massa pela Massazuleja (em três sessões) e uma degustação de vinhos italianos (duas sessões), com organização do Comité dos Italianos Residentes em Portugal (bilhetes em comitesportogallo.eu).

No Porto, sábado dia 23, o chef António Mezzero fará, no seu restaurante, uma masterclass de comida italiana.

Já quem estiver por Viseu terá a oportunidade de conhecer melhor os queijos italianos, visitando o pavilhão de Itália no World Cheese Awards (que decorrem de 15 a 17 de Novembro – o queijo campeão do mundo será anunciado no dia 15).

A festa continua para lá da semana oficial, com duas iniciativas da Libraria Piena: no dia 25 às 18h30, uma conversa em torno do livro Cucina Aperta, com o autor, o chef Tommaso Melilli (em italiano) e, no dia 26 às 19h30, o chef junta-se a Gareth Storey e a Francesco Ogliari (do Tua Madre, em Évora) para um jantar pop-up no restaurante Pigmeu, em Lisboa.

A programação completa e actualizada pode ser consultada nas redes sociais e no site da Embaixada de Itália.

Foto Hugo Van Ding adaptou o seu humor à semana italiana dr

Itália, o soft power está na cozinha

Um dos grandes trunfos da cozinha italiana, e que explica porque é que ela conseguiu conquistar o mundo, tem a ver com a sua "capacidade de evoluir constantemente", disse, na apresentação da Semana, o embaixador Claudio Miscia. Além disso "fala para todos", sublinhou o diplomata recordando o seu tempo em Angola onde na festa da cozinha italiana não havia quem não comesse pizza, desde "os ministros e embaixadores aos polícias e motoristas".

Trata-se de uma arma de soft power, tanto mais que o sector eno-gastronómico representa 19% do PIB italiano e vale 62 mil milhões de euros em exportações. As iniciativas diplomáticas em torno da comida tornaram-se mais evidentes com a criação da Semana da Cozinha Italiana, que acontece em simultâneo em vários países.

Mas a consciência da importância deste sector - e o crescente orgulho dos italianos com o que ele representa - começou a surgir de forma mais clara a partir dos anos 90 do século XX. E nesta diplomacia abraça-se tanto as cozinhas de Itália como as da diáspora, que sendo já outra coisa continuam a ser profundamente italianas na sua alma.

Esta é, disse o embaixador, uma cozinha "de tradição, raízes, design, indústria e rituais". Um deles é o do aperitivo. Os italianos não passam sem ele. Por isso, esta semana brindemos a Itália.

Foto Em Lisboa, Il Mercato, um dos restaurantes da semana italiana enric vives-rubio

Restaurantes aderentes à Semana da Cozinha Italiana: