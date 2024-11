Ministro das Finanças recusa subida extra das pensões e só admite bónus com boas contas

Governo afasta-se da proposta do PS para aumentar as pensões mais baixas acima da actualização regular. Miranda Sarmento não quer criar despesa “estrutural”, que fica “muitos anos”.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, afastou de forma lapidar a possibilidade de o Governo respaldar politicamente a propostas do Partido Socialista (PS) de aumentar as pensões mais baixas em 2025 a um ritmo superior à actualização regular prevista para o próximo ano.

À semelhança do que fez de manhã a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Ramalho, também Miranda Sarmento rejeitou nesta sexta-feira à tarde o cenário de haver um aumento das pensões mais baixas (até o equivalente ao valor de três Indexante de Apoios Sociais em 2024) em 1,25 pontos percentuais acima da actualização legal já garantida.

A posição do ministro foi dada a conhecer no Parlamento — onde Sarmento está a ser ouvido no último dia em que os partidos podem apresentar emendas à proposta de Orçamento do Estado para 2025 — e indicia que os partidos que suportam o Governo (PSD e CDS-PP) votarão contra a iniciativa do PS, que, pelas contas dos socialistas, tem um impacto orçamental de 265 milhões de euros no próximo ano.

O governante que tem a pasta das Finanças só admitiu equacionar melhorar o rendimento dos reformados através da atribuição de um suplemento semelhante ao que foi pago este ano (isto é, um valor único, pago de uma só vez, que não integra o valor da pensão e, por isso, não conta para o cálculo da reforma mensal no ano seguinte). Mas, mais uma vez, como fizera a ministra do Trabalho, condicionou-o à evolução das contas públicas. Para o Governo, não é “o momento” de avançar com um aumento extraordinário por uma questão de “precaução”, pela “cautela” de não criar despesa “estrutural”, que fica “muitos anos”.

Foi em resposta a críticas do PS que Sarmento se justificou. O deputado socialista António Mendonça Mendes, ex-secretário de Estado-Adjunto de António Costa em S. Bento, desafiou o ministro a responder se os pensionistas poderiam confiar na promessa do “bónus extraordinário” eventual tendo em conta que, na sua opinião, o ministro destruiu "a relação de confiança” que devia ter com os portugueses quando, ao entrar no Governo, disse ao país que a situação orçamental de 2024 era “pior” do que esperava e, pelo contrário, “as instituições a realidade” desmentiram-no “em toda a linha”. “Acha que devemos ter confiança naquilo que diz?”, desafiou.

Miranda não falou sobre a credibilidade das suas declarações, passando ao ataque ao deputado do PS por ter criticado “fortemente” a atribuição do suplemento entre cem e 200 euros pago em Outubro. “Disse que era um erro de política económica, não deixo de registar isso. Se os pensionistas devem estar preocupados com alguém, lamento dizê-lo, é com a posição do senhor deputado”, apontou.

E foi aí que abriu o jogo: “Temos o compromisso [de que], se a situação orçamental permitir, voltar a atribuir um suplemento extraordinário aos pensionistas que ganham até três IAS, no montante daquilo que for possível, sem, com isso, pôr em causa o equilíbrio das contas públicas e aquilo que é a rigidez da despesa com prestações sociais e, sobretudo, com pensões”, disse Joaquim Miranda Sarmento.

A opção por condicionar o aumento único ao bom andamento da execução orçamental tem que ver com a necessidade, defendida pelo Governo, de não aumentar em demasia a despesa pública de forma permanente nesta componente, para lá da subida regular das pensões, que depende de uma fórmula legal anual. “Sabemos, pelo efeito demográfico e de envelhecimento da população, [que essa despesa] tenderá a continuar a crescer durante muitos anos”, justificou-se.

De manhã, Maria do Rosário Ramalho já cingira a opção política do executivo à eventual atribuição de uma medida pontual, dizendo que “o Governo não prescinde da hipótese de aprovar medidas extra durante o exercício orçamental de 2025 e até já pré-anunciou a possibilidade de um novo suplemento extraordinário das pensões”.

Ao abrir a audição parlamentar da parte da tarde, o ministro das Finanças insistiu que é necessário manter o equilíbrio do saldo orçamental e de redução da dívida pública, em reposta a críticas da oposição, fez a defesa das projecções do Governo, dizendo que “a Comissão Europeia não está preocupada” com a evolução das contas públicas em Portugal nos próximos anos, quer do ponto de vista da execução orçamental, quer pela evolução da despesa.

Para 2025, Sarmento reafirmou a intenção do Governo em retomar "a reforma das finanças públicas”. A mudança "iniciou-se em 2025 com uma nova Lei de Enquadramento Orçamental; infelizmente teve poucos avanços nos últimos anos; pretendemos fazer uma mudança profunda na forma como o Estado gere as suas finanças, como faz a sua gestão financeira, patrimonial, administrativa e na forma como o Ministério das Finanças trabalha e acompanha a execução orçamental", explicou.