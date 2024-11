Bruxelas mantém previsão de crescimento de 1,7% para Portugal

Mais optimista do que o Banco de Portugal, mas menos confiante do que o Governo, o Conselho das Finanças Públicas, e o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia estima que o Produto Interno Bruto português cresça 1,7% este ano, e mantenha essa trajectória nos anos seguintes, com aumentos estimados de 1,9% em 2025 e de 2,1% em 2026, bem acima dos valores médios da União Europeia e da zona euro.

Recorde-se que na proposta de Orçamento de Estado, o Governo apontou para um crescimento de 1,9% em 2024 e 2,1% em 2025. O FMI alinhou a sua projecção para este ano com o valor estimado pelo Governo, mas baixou a expectativa em relação a 2025 para os 2,3%.

Segundo as previsões de Outono, divulgadas esta sexta-feira pelo executivo comunitário, o crescimento da zona euro será de 0,8% em 2024, e de 0,9% na União Europeia. O panorama melhora nos próximos anos, com a economia da zona euro a crescer 1,3% em 2025 e 1,6% em 2026, e 1,5% (2025) e 1,8% (2026) na União Europeia.

Os números de Bruxelas mostram que a estagnação está a ficar para trás e que a economia europeia se encontra novamente em fase de crescimento – que sobretudo por causa do fraco desempenho da Alemanha, ainda é ligeiro.

Se em relação ao crescimento, a economia portuguesa está bem acima da média, no que diz respeito ao défice das contas públicas fica bem abaixo. A Comissão projecta um défice orçamental de 0,6% este ano, e uma redução para os 0,4% em 2025, que prosseguirá para os 0,3% do PIB em 2026.

Já na dívida pública, o país continua a registar valores acima da média de 89,1% da zona euro e 82,4% da União Europeia. Ainda assim, a previsão de Bruxelas é que o endividamento de Portugal permaneça muito abaixo dos 100%, e mantenha a tendência de redução gradual, dos 95,7% de 2024 para os 92, 9% em 2025 e 90,5% em 2026.

Em relação à inflação em Portugal, enquanto o FMI estimava um abrandamento para 2,5% este ano e 2,1% no próximo, a Comissão mostra-se mais cautelosa para este ano, prevendo que a taxa fique nos 2,6% em 2024, mas aponta para os mesmos 2,1% em 2025 e uma maior redução em 2026, para 1,9%.

A Comissão prevê uma quebra ligeira da taxa de emprego em Portugal de 1,1% em 2024 para 0,9% e 0,8% nos próximos dois anos. Quanto à taxa de desemprego, prevê que fique em 6,4% este ano, e caia gradualmente pata 6,3% e 6,2% nos anos seguintes. Uma projecção que está em linha com o FMI, que nas suas previsões colocou a taxa de desemprego de Portugal nos 6,5% em 2024 e 6,4% em 2025.

Em resumo, “o crescimento económico em Portugal deverá aumentar gradualmente ao longo do horizonte das previsões, apoiado pelo consumo privado e pelo investimento. Prevê-se que a inflação global continue a diminuir, num contexto de moderar o crescimento do emprego e uma descida marginal do desemprego. O excedente do sector público deverá diminuir, com pressões crescentes sobre as despesas correntes”, diz o relatório da Comissão Europeia.

Quanto ao investimento em Portugal, a Comissão projecta um salto de 0,8% este ano para 3,7% e 4,2% em 2025 e 2026, respectivamente.