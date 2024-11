Radamel Falcao atingiu um recorde após dezenas de paragens na enfermaria

Aos 38 anos, o antigo avançado do FC Porto, agora no Millionarios, tornou-se o melhor marcador de sempre da Colômbia. Ele, que já parou quase quatro anos por lesões.

Até este ano, Radamel Falcao García não tinha nunca jogado na principal Liga do país que o viu nascer. Deu cedo nas vistas nas camadas jovens do Lanceros de Boyaca, na cidade de Tunja, e foi recrutado aos 16 anos pelo River Plate, emblema pelo qual se estreou como sénior, no campeonato argentino. Perto de completar o ciclo de vida desportiva, o avançado voltou a casa para ajudar o Millonarios e, pelo caminho, já se tornou no melhor marcador da história da Colômbia.