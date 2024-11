Croácia perde, mas também se apura para os “quartos”

Toda a gente saiu feliz da partida entre Escócia e Croácia disputada nesta sexta-feira, no Hampden Park, em Glasgow. Isto porque a vitória dos escoceses significou que mantêm vivas as hipóteses de permanecerem na divisão superior da Liga das Nações, estando, contudo, obrigados a vencer a Polónia na última jornada. Já os croatas, apesar de derrotados, asseguraram a qualificação para a fase seguinte, graças ao triunfo de Portugal sobre os polacos.

Numa partida equilibrada e com as duas selecções à procura do golo, a inspiração não marcou presença no Hampden Park. E foi preciso esperar pelos minutos finais do encontro para John McGinn, numa recarga, dar o triunfo à Escócia e alimentar a esperança escocesa de que é possível ficar entre os melhores desta Liga das Nações.

Nos jogos do Grupo A4, a Espanha, já qualificada, foi à Dinamarca vencer por 1-2. Os nórdicos, com o benfiquista Bah e o sportinguista Hjulmand a titulares, viram os espanhóis chegar ao tempo de intervalo na frente do marcador, graças a um grande golo de Oyarzabal, logo aos 15 minutos.

A vida ficou ainda mais fácil para os homens de Luís de la Fuente quando Ayoze Pérez ampliou a vantagem, pouco depois do intervalo. Mas, a partir daí, a Dinamarca despertou e obrigou os espanhóis a sofrerem até ao fim, pois um remate certeiro de Isaksen, aos 84 minutos, recolocou a diferença na margem mínima.

No final, contudo, o triunfo não fugiria à Espanha, que somou a quarta vitória nesta fase de grupos assegurando ainda a primeira posição no grupo, enquanto a Dinamarca vai ter que disputar na Sérvia, com os sérvios, a qualificação para os “quartos” na derradeira jornada.

No outro jogo do grupo, a Suíça, a jogar em casa, foi incapaz de impedir a sua despromoção à Liga B. Frente à Sérvia e com o benfiquista Amdouni a titular e a marcar um grande golo, a selecção orientada por Murat Yakin até esteve na frente do marcador – um remate à entrada da área de Amdouni, a pouco mais de dez minutos dos 90, deu esperança aos helvéticos que, até aí tinham dominado o encontro.

Antes, contudo, foi a Sérvia a dispor da grande ocasião para inaugurar o marcador até esse momento quando, aos 55’, Mitrovic foi derrubado por Eray Coemert na área suíça, levando o árbitro da partida a assinalar grande penalidade. Só que o avançado sérvio falhou a conversão do penálti para desespero dos visitantes e gáudio dos anfitriões.

No entanto, e quando já ninguém acreditava que a vitória iria fugir à Suíça, a selecção de Dragan Stojkovic desencantou o golo da igualdade, a dois minutos dos 90’, da autoria de Aleksa Terzic, a passe de Dusan Vlahovic.