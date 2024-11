Alexander Zverev e Casper Ruud avançam para as meias-finais

Alexander Zverev assinou a melhor exibição da semana para derrotar Carlos Alcaraz e assegurar um lugar nas meias-finais das ATP Finals. O tenista alemão não defrontava Alcaraz desde a final de Roland-Garros, perdida em cinco sets, mas esteve muito confiante e bastante cómodo nas condições de jogo da Inalpi Arena, venceu o espanhol, por 7-6 (7/5), 6-4, e somou a oitava vitória consecutiva no circuito, após o triunfo no Masters 1000 de Paris e a oitava sobre um adversário do top 10 em 2024.

“Foi um encontro de elevado nível e houve grandes momentos de ambos, em especial no tie-break e no derradeiro jogo. Estou contente por ter-me mantido composto e descontraído nos momentos importantes e consegui fechar o encontro”, afirmou Zverev (2.º), que elevou para 69 o número de vitórias este ano – o melhor registo no ATP Tour desde Andy Murray (78) em 2016 e a quarta melhor marca de um tenista alemão, ultrapassada apenas por Boris Becker (1990), Michael Stich (1991 e 1993) e Rainer Schuettler (2003).

Zverev e Jannik Sinner, invicto no Grupo Ilie Nastase, são o segundo par de jogadores na história a ganharem todos os encontros sempre em dois sets nos respectivos grupos na mesma edição do evento criado em 1973, depois de Roger Federer e Novak Djokovic em 2014.

Embora tenha ganho dois dos quatro torneios do Grand Slam este ano (Roland-Garros e Wimbledon), Alcaraz termina o ano no terceiro lugar do ranking mundial. Mas a época só acaba na próxima semana, na fase final da Taça Davis, onde representará a Espanha ao lado de Rafael Nadal.

No último embate do Grupo John Newcombe, Casper Ruud (7.º) – que só precisava de ganhar um set para seguir para as meias-finais – venceu Andrey Rublev (9.º), por 6-4, 5-7 e 6-2. No sábado, Zverev defronta Taylor Fritz (5.º), segundo classificado do Grupo Ilie Nastase e vencedor nos três últimos duelos entre ambos. A segunda meia-final será discutida entre Sinner (1.º) e Ruud.

Entretanto, ficou a saber-se que Frances Tiafoe recebeu a segunda mais alta multa de sempre, 114 mil euros, por ter insultado o árbitro após perder um encontro em Xangai, no mês passado.