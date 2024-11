Liga das Nações: Portugal arrasa Polónia em segunda parte de luxo

Apuramento para os quartos-de-final fechado com goleada que fez esquecer entrada tremida na noite do Dragão.

Portugal fechou com uma goleada (5-1) o apuramento para os quartos-de-final da Liga das Nações, garantindo ainda o primeiro lugar do grupo A1 face ao resultado da Croácia, em Glasgow. Cristiano Ronaldo bisou no palco onde marcou o primeiro golo pela selecção, há 20 anos, e selou uma segunda parte de luxo, enriquecida pelo perfume de Vitinha, que mudou radicalmente o rumo do jogo.

Mas nem tudo foi simples na noite do Dragão. Considerando que Portugal começava o jogo virtualmente apurado para os quartos-de-final e que, nessa perspectiva, competia à Polónia uma abordagem mais proactiva, até para evitar ficar dependente do resultado do jogo de Hampden Park, entre Escócia e Croácia (1-0), que poderia complicar a permanência polaca na Liga A, a abordagem de Roberto Martínez ajustava-se à importância de controlar o jogo, sem precipitações ou passos em falso, sempre de uma forma equilibrada e segura.

Apesar da conjuntura, a Polónia também não parecia demasiado inclinada para se expor ou partir para uma noite de vertigem, preferindo esperar pelo momento certo antes de tentar explorar a dúvida criada pelas ausências de elementos nucleares no eixo defensivo e no meio-campo luso.

O seleccionador nacional optou, para além da dupla de centrais António Silva e Renato Veiga, por colocar João Neves na posição seis, criando uma dinâmica, à direita, com Dalot a ocupar uma zona mais interior, libertando o corredor para Pedro Neto, que se assumiu como um dos elementos mais activos, tanto a atacar como a fechar o corredor.

No ataque, com Bruno Fernandes a aproximar-se da esfera de influência de Cristiano Ronaldo e Rafael Leão a tentar impor-se na extrema-esquerda, Portugal vivia sobretudo da inspiração, força e velocidade do “milanês”, ainda que sem criar verdadeiros problemas à linha mais recuada do adversário que há cerca de um mês viveu uma noite de grande sofrimento em Varsóvia.

Ainda assim, depois de Diogo Costa ter anulado a primeira acção dos visitantes, num cabeceamento potencialmente perigoso, coube a Bruno Fernandes a grande ocasião de Portugal, com o médio do United a atrapalhar a acção de Bernardo Silva, perdendo-se uma excelente oportunidade a fechar o primeiro quarto de hora.

Apesar do esboço de uma noite tranquila no Dragão, a Polónia acrescentou cores mais vibrantes ao jogo, acumulando lances de golo iminente junto da baliza de Diogo Costa. O guarda-redes português evitou, a meio da primeira parte, a festa de Zalewski, que pôs à prova os nervos da selecção da casa, com Bruno Fernandes a reclamar do amarelo a João Neves, o que lhe valeu a exclusão do jogo de Split, na segunda-feira.

Aproveitou a Polónia para crescer e ameaçar por Bereszynski, em lance salvo por Nuno Mendes. O intervalo chegava para alívio de Martínez, depois de Piatek e Zielinski aumentarem a tensão que só Ronaldo, na pequena área, disfarçou, com uma finalização perigosa.

O descanso foi bom conselheiro e Portugal, com Vitinha no lugar de João Neves e Nuno Mendes a romper a esquerda, assumiu o jogo. Faltava o golo. Mas a espera foi curta, com Rafael Leão a fazer as honras da casa (59') um minuto depois de Diogo Costa ter negado o golo a Marczuk.

Fulminante, Leão arrancou, descobriu Nuno Mendes e foi à área cabecear, após cruzamento perfeito do lateral do PSG. Nesse momento, Portugal garantia o apuramento e o primeiro lugar do grupo. Só era preciso manter e esperar que a Croácia não fosse feliz na Escócia.

Mas Portugal foi mais longe e partiu para a goleada, com "bis" de Ronaldo (o segundo, num pontapé acrobático após assistência perfeita de Vitinha) e dois excelentes golos de Bruno Fernandes e Pedro Neto, a darem expressão a uma goleada que levou a Polónia ao tapete e à beira da despromoção para a Liga B.