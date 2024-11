Manuel Faria passou ao piano várias Noites Acordadas e uma delas passou pelo Oriente

Músico, teclista, compositor, co-fundador dos Trovante em 1976, e ao longo de anos também produtor, Manuel Faria gravou um primeiro álbum a solo, que é lançado esta sexta-feira nas plataformas digitais, em vinil (LP) e em CD. Chamou-lhe Noites Acordadas e resulta de um desejo antigo de falar de histórias, personagens ou locais que o marcaram através do piano. No mesmo dia dessa estreia, há uma outra: a do tema Oriente, em single e videoclipe, onde ao piano de Manuel Faria se junta o violino tradicional chinês (Erhu) de Wei-Kang Wang. O videoclipe foi realizado por Sebas Ferreira, a partir de imagens recolhidas em Lisboa (no CCB) e em Taiwan.

No texto que acompanha o lançamento, Manuel Faria explica o que o motivou: “Bastam cinco minutos com o meu piano para que o meu estado de espírito se alivie de tensões, medos, dúvidas; para que se revele o meu interior, numa sequência de notas que carece de explicação racional.” Um jogo que ele foi aprofundando “a pouco e pouco”: “Indo mais longe, criando imagens, acontecimentos, emoções e tentando descrevê-las, tocando. Sem a ajuda de palavras.” O resultado são dez temas onde, além da violinista Wei-Kang Wang, participam também nas gravações Rui Veloso e Frankie Chavez. “Cada música conta a sua história e partilham todas o mesmo ponto de partida: algo que me marcou, impressionou e me fez ir para o piano.”