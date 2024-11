“Pôr as pessoas a dançar”. Com guitarras baratas, os LA LOM cumprem a missão

Músicos da folk começaram a tocar num lobby de hotel em Los Angeles e viraram-se para a cumbia psicadélica. Estarão sábado no Porto para “pôr as pessoas a dançar”.

Em 2018, dois amigos com um longo historial de tocarem música americana antiga, folk e bluegrass começaram a tocar no lobby do Hollywood Roosevelt, o hotel em Los Angeles onde decorreram, em 1929, os primeiros Óscares. Não eram a atracção, tocavam para quem passasse por lá – o reportório incluía soul e música dos anos 1960. Eram acompanhados por um rol rotativo de convidados. Zac Sokolow, que normalmente tocava banjo, bandolim e violino, estava na guitarra eléctrica e Jake Faulkner no baixo eléctrico e no contrabaixo.