Conan O’Brien é o novo apresentador dos Óscares de 2025

Depois de quatro rounds como apresentador da cerimónia de prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, o humorista Jimmy Kimmel sai da cena para dar a vez a outra figura ainda mais cimeira da comédia e da televisão americanas: Conan O’Brien. A emblemática cabeça ruiva da história do late night dos EUA será o anfitrião da 97.ª edição dos Óscares, agendada para 3 de Março de 2025, anunciou esta sexta-feira a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

“A América exigiu-o e agora está a acontecer: o novo Cheesy Chalupa Supreme do Taco Bell. Noutras notícias, vou ser o anfitrião dos Óscares”, disse O'Brien num comunicado, citado pelo jornal norte-americano The New York Times. Será a sua primeira vez neste palco.

Em Agosto, o criador, produtor executivo e anfitrião do talk show Jimmy Kimmel Live informou que não voltaria a apresentar a cerimónia, pelo menos sem um ano de paragem. Apesar de algumas situações de tensão – nos bastidores, Kimmel revelou em Março deste ano que os produtores dos Óscares tentaram impedi-lo de ler um post de Donald Trump nas redes sociais em que o agora (de novo) Presidente dos EUA atacava o humorista e a cerimónia, além de se terem mostrado desconfortáveis com o momento de nudez de John Cena –, a verdade é que a transmissão do canal ABC dos Óscares de 2024 arrecadou 19,5 milhões telespectadores, atingindo um recorde de audiência em quatro anos.

“Kimmel ajudou a restaurar o brilho de um evento manchado em 2022, quando Will Smith marchou no palco e deu um estalo em Chris Rock”, aponta o The New York Times. No entanto, o diário americano considera que Conan O’Brien – que ganhou estrelato além-fronteiras graças ao programa Late Night com Conan O’Brien, emitido durante mais de 15 anos, e depois com The Tonight Show, no ar entre 2009 e 2010 –, preenche “uma série de caixas” importantes para a academia, incluindo ter uma forte presença na rede social X, com 27 milhões de seguidores.

“O'Brien é uma escolha segura: um profissional experiente cujo estilo cómico foi sendo aperfeiçoado ao longo de décadas e já foi anfitrião de outros programas de prémios, incluindo os Emmys, no passado”, frisa o The New York Times. O facto de conseguir balançar entre temas ligeiros e mais pesados poderá ser especialmente útil na próxima edição dos Óscares, onde questões como a reeleição de Donald Trump e a polarização política nos EUA vão ser com certeza abordadas.

Conan O’Brien, americano de ascendência irlandesa que no início da carreira foi um dos guionistas de Saturday Night Live e de The Simpsons, deixou o segmento nocturno televisivo em 2021, com o final de Conan, estreado em 2010 e com o qual chegou a fazer transmissões ao vivo em Cuba ou na Arménia.

Actualmente, protagoniza o podcast semanal Conan O'Brien Needs a Friend, por onde já passaram convidados como Barack e Michelle Obama, e um programa de viagens para o serviço de streaming HBO Max intitulado Conan O'Brien Must Go. Em 2010, integrou a lista das 100 pessoas mais influentes da revista Time.