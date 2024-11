A realidade é muito abusadora

Os “amanhãs que cantam” deram lugar ao pragmatismo, as classes deram lugar ao identitarismo e o “no future” vai-se acentuando com as alterações climáticas.

Enquanto andava tudo numa correria à cata de fake news, as fake news foram fazendo o seu caminho. E o seu caminho não é o de levar as pessoas a acreditar em mentiras (ou inverdades, como dizem alguns com medo de levar com processos na justiça…), o caminho das fake ​news é o de levar as pessoas a serem incapazes de distinguir a verdade da mentira. Mais: a meta das fake news é deixar as pessoas indiferentes à escolha entre a veracidade e o embuste. Não há esforço hercúleo que bata uma boa história; por vezes, nem sequer uma má história.