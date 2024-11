Retrato Huaco, de Gabriela Wiener: uma história íntima

Uma indagação lúcida sobre os efeitos do colonialismo e do racismo nas relações afectivas. Um bom exemplo de literatura pós-colonial.

A peruana Gabriela Wiener (n. 1975) é uma das vozes mais irreverentes, ousadas e provocadoras das letras hispânicas. As suas crónicas nos jornais El País e La Vanguardia tornaram-se notadas por ela quebrar alguns tabus e falar abertamente da sua intimidade. Retrato Huaco – romance semifinalista do Booker International Prize deste ano – é uma indagação lúcida acerca do amor, do ciúme, do desejo, da família (nas suas diferentes formas) e, sobretudo, dos efeitos do racismo e do colonialismo nas relações afectivas com os outros e com o próprio corpo.