Investigação do Mar Profundo dos Açores divulga conjunto inédito de dez vídeos

Em celebração do Dia Nacional do Mar, a 16 de Novembro, o Okeanos disponibilizou dez vídeos do património natural do mar dos Açores, incluindo montes submarinos e taludes do arquipélago.

Um conjunto inédito de dez vídeos com imagens das montanhas submarinas, que integram o futuro Atlas do Mar Profundo dos Açores, vai ser disponibilizado a partir desta sexta-feira por uma equipa de investigação da Universidade açoriana.

"O projecto do futuro atlas tem várias componentes. Tem uma componente mais interactiva que vai ser lançada no site do grupo de investigação do mar profundo dos Açores. E, paralelamente, também foram produzidos pequenos vídeos, com cerca de dois minutos, que sintetizam essa informação", afirmou o investigador Telmo Morato à agência Lusa.

O investigador do Instituto de Investigação em Ciências do Mar da Universidade dos Açores (Okeanos) adiantou que para celebrar o Dia Nacional do Mar, que se assinala no dia 16 de Novembro, é disponibilizado a partir desta sexta-feira, no canal YouTube do grupo, um conjunto inédito de dez vídeos curtos, com imagens das montanhas submarinas do mar profundo do arquipélago. Posteriormente, a informação vai estar também disponível no site do grupo de investigação que está a trabalhar no futuro Atlas das Estruturas Geomorfológicas do Mar Profundo dos Açores, que deverá estar concluído em 2025.

Telmo Morato sublinhou que o Atlas do Mar Profundo dos Açores, que cobre até aos 1000 metros de profundidade, é um projecto pioneiro a nível mundial. Financiado parcialmente pelo Governo Regional dos Açores, o atlas pretende dar a conhecer à sociedade o património natural do mar dos Açores, conferindo-lhe uma identidade espacial, "desconhecida da maioria", salientou o investigador.

"Se para os ambientes terrestres é comum termos atlas do mundo que compilam informação, no mar isso não acontece", referiu o investigador que, em conjunto com Marina Carreiro-Silva, lidera o grupo de investigação. O projecto pretende ser também uma ferramenta para ajudar os decisores políticos, nomeadamente o Governo Regional.

O investigador adiantou que os primeiros dez vídeos agora disponibilizados, que integram o futuro Atlas, "estão distribuídos ao longo da Zona Económica Exclusiva dos Açores e incluem montes submarinos isolados e taludes" do arquipélago. Telmo Morato acrescentou ainda que o objectivo é ir lançando mais vídeos, "todos os meses, durante um período alargado".

Ainda de acordo com o investigador, "a maior parte do trabalho de campo" para o Atlas já foi terminado e a informação está a ser processada, pelo que o projecto deverá estar concluído em 2025. Este projecto inovador "renova o compromisso de valorizar os ecossistemas marinhos profundos dos Açores através da literacia do oceano, incentivando o seu conhecimento e a preservação da biodiversidade única da região".

O atlas sintetiza o conhecimento científico existente sobre cada montanha submarina ou talude insular em formato digital e oferece um pequeno vídeo sobre cada estrutura geomorfológica situada no mar profundo da região. Cada vídeo apresenta, de forma acessível, imagens do património natural do mar dos Açores e informações essenciais para apoiar a gestão das actividades humanas e promover a Literacia do Oceano, explica o instituto Okeanos, em nota de imprensa.

Carlos Dominguez-Carrió, também investigador do grupo, citado em nota de imprensa, destaca que as recentes campanhas de investigação permitiram recolher "dados cruciais" para o atlas. "Ao disponibilizar estas informações de forma acessível e dinâmica, este projecto contribui significativamente para a compreensão e protecção do mar profundo dos Açores, promovendo uma gestão mais eficiente e sustentável da sua vasta riqueza natural", salienta.