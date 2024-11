No dia do mar, investigadores pedem que plano de restauro “não deixe o mar para trás”

A associação ambientalista Zero alertou o Governo para a urgência de aumentar a rede de Áreas Marinhas Protegidas, lembrando que só está definida uma ínfima parte do acordado e que essa protecção "ainda só existe no papel". Na sexta-feira, véspera do Dia Nacional do Mar, voluntários da Zero realizaram uma acção simbólica em frente à Secretaria de Estado do Mar, em Lisboa, para chamar a atenção para a importância de cumprir a promessa internacional de proteger 30% do espaço marítimo até 2030.

"Estamos atrasados", disse Joana Soares, gestora de projectos da Zero na área dos Oceanos, lembrando que, sem contar com os Açores, só "cerca de 4,5% do espaço marítimo nacional são áreas protegidas". O compromisso prevê ainda que 10% do oceano tenha "protecção total", mas "em Portugal ainda só está delimitado 0,2% de protecção total, ou seja, zonas em que não há qualquer interferência humana e as espécies conseguem crescer naturalmente e o ecossistema consegue recuperar-se como um todo", explicou Joana Soares.

Este é um compromisso internacional que saiu da Convenção das Nações Unidas para a Biodiversidade, que Portugal subscreveu. Numa comparação com os restantes países, Joana Soares diz que Portugal está muito atrasado, tendo definido uma quota muito inferior quando comparada com outros países, como o Mónaco que designou 100% das suas águas como zonas protegidas, o Reino Unido (68%) ou a Alemanha (45%).

A seis anos da meta, a Europa ainda só designou 20% das suas águas como Áreas Marinhas Protegidas (AMP), ficando assim teoricamente protegidas da pesca excessiva ou ilegal, da poluição ou outras actividades destruidoras dos ecossistemas. Em Portugal, apenas o arquipélago dos Açores parece estar mais próximo de cumprir as metas, já que anunciou recentemente que iria proteger 30% das suas águas, tal como definido internacionalmente. Por outro lado, o Arquipélago da Madeira destacou-se pela negativa. "Existem potenciais más notícias de alteração do regime de protecção das (ilhas) Selvagens da Madeira", lamenta Joana Soares.

A representante da Zero diz que os problemas não se ficam por aqui, uma vez que os 4,5% de oceano definidos como AMP portuguesas "não têm uma protecção efectiva, nem estão a produzir resultados reais, porque só existem no papel". "Não existem planos. E quando existem planos não são aplicados, não são implementados, não há regulamentos nem fiscalização e muito menos monitorização para avaliar a eficácia das medidas que estão a ser implementadas", alerta.