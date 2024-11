Sistema informático das centrais do INEM em baixo. Resposta ao socorro mais difícil

O sistema informático que suporta a triagem de chamadas e o accionamento de meios nas centrais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) está em baixo há cerca de 40 minutos, o que obriga os técnicos que atendem os telefonemas a usar telemóveis e a fazerem os registos manualmente. A informação foi avançada pela Associação de Protecção Civil e confirmada pelo PÚBLICO junto de outras fontes. Há divergências sobre se o problema é de âmbito nacional ou está a afectar apenas dois (Norte e Centro) dos quatro Centros de Orientação de Doentes Urgentes.

Esta falha dificulta o trabalho dos técnicos que atendem as chamadas e accionam os meios, mas não impede a resposta aos pedidos de socorro. Uma das consequências é que o sistema que responde às chamadas que foram desligadas sem ser atendidas (sistema de callback) deixa de funcionar.

Nos últimos dias, a demora nas respostas à situação de emergência esteve na ordem do dia, depois de serem registadas 10 mortes alegadamente relacionadas com um prolongado tempo de espera pelos primeiros socorros.

O PÚBLICO tentou contactar por diversas vezes a assessoria de imprensa do INEM, sem sucesso.

Não é a primeira vez que esta situação ocorre, sendo atribuída à falta de actualização tecnológica. Pedro Coelho dos Santos, quadro do INEM há mais de 20 anos, onde foi dirigente e que está actualmente de licença sem vencimento, denunciou isso mesmo há dias no Expresso. "É verdadeiramente difícil e complexo gerir uma instituição em que os sistemas de informação estão parados no tempo. As actuais tecnologias possibilitam um vasto conjunto de ferramentas e auxílios à actividade no terreno e nos CODU, que estão por explorar", sustentou. E acrescentou: "É possível ganhar tempo no processo de triagem das emergências, facilitando o trabalho dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Bem como é possível melhorar o processo de circulação da informação sobre os doentes graves atendidos, garantindo uma melhor recepção hospitalar e um melhor atendimento global das vítimas de acidente ou de doença súbita. Em emergência médica tempo é vida.

Neste domínio, o INEM parou no tempo, arrisco-me a dizer. Nem sempre foi assim, durante muitos anos o Instituto estava na vanguarda da tecnologia, mas está agora estagnado.​