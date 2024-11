Quase um terço das pessoas rastreadas tem risco aumentado de diabetes

Portugal continua a apresentar uma elevada proporção de casos de diabetes: até ao final de 2023, estavam registadas mais de 900 mil pessoas com o diagnóstico da doença nos cuidados de saúde primários, o que coloca Portugal entre os países da União Europeia com uma das taxas mais altas de prevalência de diabetes (8,6% dos utentes inscritos no SNS). Só no último ano, verificaram-se mais de 75 mil novos casos registados. Ao PÚBLICO, a directora do Programa Nacional para a Diabetes (PND), Sónia Vale, alerta para a necessidade de mudar comportamentos e adoptar hábitos de vida saudáveis. Há um milhão de pessoas com risco moderado, alto ou muito alto de vir a ter diabetes tipo 2.

