Igreja alarga até Março de 2025 prazo para pedidos de indemnização das vítimas de abusos sexuais

De forma a evitar-se a “revitimização”, pedidos de compensação que sejam do conhecimento do Grupo VITA, das Comissões Diocesanas ou dos Institutos Religiosos não terão de voltar a ser ouvidos.

O prazo para apresentação dos pedidos de indemnização no âmbito dos processos de abusos sexuais de menores vai ser alargado até 31 de Março de 2025. O anúncio foi feito esta quinta-feira, em Fátima, pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), no final da Assembleia Plenária, que decorreu desde segunda-feira passada. Inicialmente estava previsto que o prazo terminaria a 31 de Dezembro deste ano.

Até ao início de Outubro, tinham sido apresentados ao Grupo Vita, de acompanhamento das situações de abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica, 51 pedidos de compensação financeira por abuso sexual, número que segundo o bispo José Ornelas, presidente da CEP, subiu até hoje para 53. A Assembleia prevê que todos estes processos fiquem concluídos até ao final de 2025.

A Igreja decidiu também, em conjunto com o Grupo VITA, fazer algumas alterações ao Regulamento anteriormente aprovado e que era criticado pelas vítimas. “Está previsto de forma a evitar-se um processo de revitimização da parte de quem faz o pedido de compensação, pelo que, se o relato da situação abusiva vivenciada for já do conhecimento do Grupo VITA, das Comissões Diocesanas ou dos Institutos Religiosos e das Sociedades de Vida Apostólica, não se torna necessário repetir os dados referentes a esse mesmo relato”.

Recorde-se que o relatório Quebrar o Silêncio, da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, validou 512 testemunhos de abusos sexuais na Igreja, de pessoas que terão sido vítimas entre 1950 e 2022. Por extrapolação, a comissão remeteu para a existência de um número mínimo de 4815 vítimas para o mesmo período​, nesse documento divulgado em Fevereiro de 2023.

Num comunicado divulgado ao início da tarde – na conferência de imprensa que ainda decorre – a CEP manifestou também a sua “profunda preocupação pelas propostas legislativas que procuram limitar a objecção de consciência dos médicos e demais profissionais de saúde”, no que toca ao processo legislativo em curso sobre o aborto e a eutanásia.