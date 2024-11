GNR registou três crimes de exibicionismo em dois anos nos Caminhos de Santiago

A GNR registou três crimes de exibicionismo desde 2023 nos percursos portugueses dos Caminhos de Santiago, que abrangem os distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, até à Galiza, tendo identificado um suspeito, revelou esta quinta-feira, 14 de Novembro.

"No que concerne aos crimes registados de importunação sexual nos Caminhos de Santiago, existe registo de um crime em 2023 e de dois crimes em 2024, tendo sido identificado um suspeito", indicou a GNR.

Esta segunda-feira, o jornal The Guardian noticiava casos de assédio sexual sobre peregrinas que caminham sozinhas pelos Caminhos de Santiago, em zonas quase desertas de Espanha, Portugal e França.

Na resposta, por escrito, a um pedido de esclarecimento da Lusa, a GNR (que desenvolve a operação Bom Caminho nos distritos de Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Vise) indicou que nas três situações registadas "existiu, por parte dos suspeitos, exibicionismo, sem nunca ter existido contacto físico com as vítimas em nenhuma das situações".

A GNR disse estar "atenta a este fenómeno criminal e às próprias características dos Caminhos (estradas mais remotas e caminhos secundários)".

A Guarda Nacional Republicana aconselha ainda os peregrinos a planearem "todo o seu percurso e viagem de forma antecipada e a manter os seus familiares e amigos mais próximos informados sobre os percursos e planeamento da sua viagem". Sugere também que os peregrinos tenham "sempre na sua posse um documento de identificação pessoal" e que dêem "especial atenção aos pertences e objectos pessoais que transportem".

"Tenha especial atenção a abordagens por parte de estranhos. Sempre que possível, privilegie a utilização de percursos sinalizados e iluminados. Quando utilizar estradas com circulação rodoviária, caminhe sempre na berma contrária ao sentido do trânsito e não ande em locais onde seja proibida a circulação de peões", são outros dos conselhos da GNR.

Esta força policial refere que os peregrinos devem usar roupa clara, com colete reflector, e caminhar, preferencialmente, durante o dia e com companhia. O respeito pelo meio ambiente e o património cultural existente nos percursos, a utilização, por peregrinos que circulem de bicicleta, de equipamentos de protecção individual e iluminação são também sugestões da GNR.

Em caso de emergência, alerta a GNR, os peregrinos devem ligar para o 112 e denunciar "este e qualquer outro crime". "É extremamente importante para que os recursos existentes sejam empenhados segundo uma lógica de prioridades, após ponderação e análise dos vários critérios de decisão, sendo fundamental o conhecimento das situações que se vão verificando na zona de acção", frisa.

A GNR alerta para a "necessidade, por parte de vítimas ou lesados, da formalização de queixa ou informação de situações, sendo a denúncia fundamental para auxiliar a monitorização do fenómeno e a gestão operacional dos recursos disponíveis para áreas onde o crime poderá ser mais incidente".