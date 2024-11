Desigualdade salarial: 70% dos casos não têm explicação em dados objectivos

O diferencial remuneratório entre homens e mulheres continua a ser elevado em Portugal, agravando-se, em desfavor da mulher, nas faixas etárias mais elevadas e quando estão em causa trabalhadoras com um nível de escolaridade superior. Além disso, uma análise aos diferentes factores objectivos que podem ajudar a explicar a existência desse diferencial, apenas responde a 29,2% dessa desigualdade, ficando por explicar 70,8%. E isto “sugere a existência de desigualdades estruturais em função do género”, alerta-se no Barómetro do Diferencial Remuneratório entre Homens e Mulheres (Gender Pay Gap), lançado esta quinta-feira, Dia Nacional da Igualdade Salarial.

