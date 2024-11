BPP: Ex-administrador Fezas Vital entrega-se para cumprir nove anos e meio de cadeia

O ex-administrador do Banco Privado Português (BPP) Salvador Fezas Vital deu esta quinta-feira entrada na cadeia da Carregueira, em Sintra, para cumprir uma pena de nove anos e meio pelos crimes de fraude fiscal, abuso de confiança e branqueamento de capitais.

Fonte ligada ao processo adiantou que Fezas Vital, acompanhado pela sua advogada, se entregou voluntariamente no estabelecimento prisional, não tendo sido sujeito a detenção nem a qualquer outra intervenção policial. A notícia foi inicialmente avançada pelo jornal Observador.

À semelhança do fundador do banco entretanto falecido, João Rendeiro, e outros ex-administradores do banco como Fernando Lima e Paulo Guichard - já a cumprir pena -, Fezas Vital foi condenado por crimes económico-financeiros ocorridos entre 2003 e 2008, na sequência de se terem atribuído prémios e apropriado de dinheiro do banco de forma indevida, num processo que levou à insolvência da instituição e à fuga à justiça de Rendeiro, que acabou por ser capturado pela Polícia Judiciária na África do Sul, onde acabou por morrer na prisão.

O tribunal deu como provado que os arguidos retiraram 31,28 milhões de euros do banco para a sua esfera pessoal. O colapso do BPP, banco vocacionado para a gestão de fortunas, verificou-se em 2009, já depois do caso BPN e antecedendo outros escândalos na banca portuguesa. Apesar da sua pequena dimensão, teve importantes repercussões devido a potenciais efeitos de contágio ao restante sistema quando se vivia uma crise financeira

Fezas Vital foi também condenado a dois anos e meio de prisão num outro processo por burla qualificada ao embaixador jubilado Júlio Mascarenhas. Texto corrigido às 15h04 de dia 15 de Novembro, com alteração da pena aplicada a Fezas Vital e do tipo de crimes pelos quais foi condenado.