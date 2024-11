Basílio Horta nega “inundações” e diz que ministra da Saúde está “baralhada” sobre novo hospital de Sintra

Presidente da Câmara de Sintra recusa “politiquices” em torno da obra do novo hospital e garante que fiscalizações são normais. Mas não se compromete com uma data para a entrada em funcionamento.

O presidente da Câmara de Sintra não gostou de ouvir a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, dizer no Parlamento que “houve inundações” no edifício do novo hospital de Sintra e problemas na execução da obra que “não passaram nas auditorias”. Basílio Horta nega que tenha havido “quaisquer inundações” no edifício e garante que “decorrem com naturalidade, e de acordo com o previsto na lei, os trabalhos de fiscalização da responsabilidade da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC)”. Mas não arrisca avançar uma data para a entrada em funcionamento da nova unidade.