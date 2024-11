Depois de três anos, Previdência do Brasil pagará viúva que marido morreu em Portugal

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

Foram quase três anos de espera, mas, finalmente, Dona Maria dos Anjos Antunes, 84 anos, recebeu a notícia pela qual tanto esperava: o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou, nesta quinta-feira (14/11), que foi aprovado o pedido de pensão referente à morte do marido dela, José Raimundo e Antunes. O órgão brasileiro se recusava a aceitar o atestado de óbito emitido em Portugal, onde Seu Antunes faleceu, em janeiro de 2022, quando visitava as duas filhas, Elizabeth e Isabel Cristina, que vivem no país. “Enfim, a Justiça prevaleceu”, diz ela.

A batalha de Dona Maria dos Anjos foi vencida no Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS). Segundo o INSS, o pedido de pensão feito pela viúva — ela e o marido nasceram em Portugal, mas foram muito jovens para o Brasil — foi protocolado em 14 de abril de 2022. No requerimento, a autarquia exigiu a certidão de casamento original e a certidão de óbito registrada no Brasil, conforme prevê a legislação. O INSS informa que, como não houve o cumprimento da exigência dentro dos prazos, o pedido foi indeferido. Em outubro daquele mesmo ano, Dona Maria dos Anjos apresentou as certidões. E, desde então, só fez esperar.

Ao saber que a pensão foi aprovada, a viúva não conteve as lágrimas. “Finalmente, o nome dele e o trabalho dele foram honrados", afirma. Ela ressalta que tinha medo de morrer e não ver a justiça ser feita em nome de Seu Antunes, que, por décadas, contribuiu com a Previdência Social. “Tinha muito medo de ir embora sem fazer justiça ao meu marido, que sempre amou o Brasil, que era querido pelos funcionários, pelos amigos, que sempre ajudou quem pedia ajuda a ele. Sempre", reforça ela. "Rezei tanto. Agora, quero ir ao São Bentinho (Santuário de São Bento da Porta Aberta, em Terras de Bouro) agradecer”, conta. O marido era devoto de São Bento.

A filha Elizabeth, 55, afirma que, onde o pai estiver, estará sorrindo e comemorando. “Ele sempre abria um bom vinho quando estava feliz. Tristeza nunca combinou com ele, nem injustiça", frisa. Ela também vai agradecer. “Vou a Fátima acender minhas velas pelo fim de tanta angústia. E beber um bom vinho, celebrar a vida como meu pai amava fazer. Ele amava viver, amava o trabalho dele”, complementa. “Tudo o que ele fazia era pela família. E ele amava muito a minha mãe. Se ela não estivesse bem, ele também não estava”, assinala.

Dona Maria dos Anjos, que fez o caminho de volta para ficar mais perto das filhas, será mais uma segurada do INSS a receber a pensão em Portugal. Pelos cálculos do órgão, 7.527 aposentados e pensionistas optaram por deixar o Brasil e fixar residência do outro lado do Atlântico. Por mês, a Previdência Social do Brasil transfere R$ 12,2 milhões para Portugal, o equivalente a quase 2 milhões de euros.