Empresas brasileiras são destaque no Web Summit 2024

Com delegação de 82 startups, num grupo de 400 empresas, ApexBrasil amplia presença no Web Summit. Evento permite conexão ao cenário global, atraindo investimentos e promovendo internacionalização.

Os laços comerciais entre Brasil e Portugal continuam a se fortalecer, impulsionados por uma série de iniciativas que visam expandir as trocas entre os dois países. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) tem sido um agente-chave nesse processo, promovendo eventos e missões que conectam empresas brasileiras a parceiros globais.

Com foco no setor de tecnologia, a Agência facilita a entrada de produtos brasileiros no mercado europeu e atrai investimentos para as empresas do Brasil. Essa colaboração não apenas dinamiza a economia, mas também abre novas oportunidades para empresários e investidores, refletindo um compromisso mútuo com o crescimento sustentável e a inovação.

Um exemplo do interesse do Brasil em Portugal é a missão organizada pela ApexBrasil ao Web Summit. O evento internacional congrega CEOs de empresas de tecnologia, startups em rápido crescimento, investidores e tomadores de decisão para debater quais os próximos passos e desafios tecnológicos na indústria e, principalmente, desenvolver redes de conexões para realização de negócios. Em 2023, Lisboa recebeu 2.600 startups e mais de 70 mil participantes de 160 países no evento. Para este ano, as projeções são de crescimento.

Há anos, a ApexBrasil e seus parceiros levam empresas ao congresso, um dos maiores de tecnologia do mundo. Para o Web Summit 2024, a delegação de startups é ainda maior que a enviada em 2023, composta por 85 empreendedores brasileiros, selecionados pela Agência e, posteriormente, pelo Programa de Startups do Web Summit. O objetivo é conectar essas empresas com investidores globais e promover sua internacionalização.

As startups foram selecionadas com base em critérios de inovação, escalabilidade e potencial de atuação no mercado europeu, com atenção especial à diversidade, incluindo a participação de mulheres empreendedoras e empresas do Norte e Nordeste do Brasil. Ao todo são 12 startups lideradas por mulheres e 23 das regiões Norte e Nordeste.

No âmbito de trocas potentes entre as duas nações, o presidente da Agência, Jorge Viana, em breve passagem por Lisboa, comentou, em entrevista, que o Brasil tem muito o que aprender com Portugal que, na visão do dirigente, possui um ecossistema de startups extremamente rico.

Para o Web Summit 2024, a diretora de Negócios da ApexBrasil, Ana Paula Repezza, enfatiza a relevância da preparação realizada por meio de trilhas de conhecimento antes do Web Summit.

“As trilhas de preparação oferecidas pela Agência buscam capacitar as startups brasileiras para que sejam mais eficazes na construção de networking e aumentem suas chances de sucesso nos pitches, que são as breves apresentações aos investidores. Nossas empresas despertam grande interesse no público do Web Summit e, com a estratégia adequada, poderão avançar na concretização de negócios que, além de trazer benefícios individuais, ajudam a destacar a força do ambiente de inovação no Brasil", afirmou a diretora.

Esses programas de capacitação antes do grande evento incluem workshops, mentorias especializadas, estudos de mercado e simulações de rodadas de negócios. As trilhas auxiliam as empresas a adaptar seus produtos e serviços às exigências globais e a explorar novas oportunidades de crescimento.

Além disso, fazem parte da delegação, mais de 140 empresas inovadoras, que foram selecionadas por meio de chamada pública e atuam em áreas como inteligência artificial, sustentabilidade, saúde digital e fintechs, representando o potencial criativo e tecnológico do Brasil no cenário global.

Liderança feminina

Na edição de 2024, a ApexBrasil traz novamente a parceria com o Clube de Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa na promoção da liderança feminina no comércio exterior. A agência vem fortalecendo as iniciativas que visam ampliar a liderança feminina no comércio internacional e aumentar a presença de startups brasileiras no exterior. Em 2023, lançou o Programa Mulheres e Negócios Internacionais (MNI), com o objetivo de inserir empresas lideradas por mulheres no mercado global.

Neste mesmo ano, no âmbito do Web Summit, a ApexBrasil promoveu, em parceria com o Clube de Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa, um seminário e uma sessão de networking exclusivo para empresárias brasileiras e portuguesas. Elas discutiram a assimetria de gênero nos ecossistemas de inovação, já que, no Brasil, as mulheres representam menos de 10% dos fundadores de startups.

Resultados

Em 2023, a Web Summit foi motor de geração de negócios e oportunidades para as empresas brasileiras: 60% das empresas participantes anunciaram abertura ou planos de abertura de operações em Portugal e 45% das participantes brasileiras realizaram negócios após sua participação.

Os integrantes da missão puderam participar de palestras sobre os temas de interesse das empresas de base tecnológica, exposição de grandes instituições internacionais, promoção de conexões com empresas e investidores, capacitações, oportunidades de divulgação para startups, e promoção da imagem das instituições apoiadoras.

Nos três dias de Web Summit 2023, as empresas brasileiras puderam, ainda, identificar parcerias, atrair investimentos e encontrar oportunidades para expandir suas ações para o mercado europeu. A SUTHUB, que participou da trilha de expansão internacional ofertada pela ApexBrasil, tinha o objetivo de identificar e entrar em contato com potenciais clientes.

“Passamos o dia inteiro, sem parar, atendendo pessoas interessadas. Pegamos mais de 50 leads e, agora, vamos ter muito trabalho pela frente. Além disso, já tivemos propostas concretas, sem contar as conversas promissoras com potenciais investidores, e, para tudo isso, o apoio da ApexBrasil foi fundamental”, relatou João Paulo Valli, representante da startup no evento, na ocasião.

Empresas brasileiras que se interessarem em exportar para Portugal e as empresas portuguesas que desejam investir no Brasil podem procurar a ApexBrasil.