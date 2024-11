Subir “taxa Netflix” para 5% e apoiar novos criadores: as propostas do BE na cultura

O Bloco de Esquerda (BE) vai dar entrada esta quinta-feira a uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado (OE) para subir a taxa sobre as plataformas de streaming para 5%. A iniciativa faz parte de um pacote mais alargado de propostas orçamentais para a área da cultura, a que o PÚBLICO teve acesso, que passam por criar um programa de apoio a novos criadores e compensar a Lusa pela receita que vai perder com os benefícios dados aos órgãos de comunicação social que usam os serviços da agência.

