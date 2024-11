PS refugia-se na autonomia para justificar duplo critério sobre Chega

É um equilíbrio difícil: os argumentos socialistas para justificar o apoio do PS-Madeira (PS-M) à moção de censura do Chega ao Governo de Miguel Albuquerque têm vindo a ser trabalhados de modo a que a estrutura socialista nacional não sofra consequências políticas com o episódio madeirense. A decisão de Paulo Cafôfo votar a favor contraria claramente Pedro Nuno Santos, que defendeu na passada semana, a propósito do caso de Loures, que os socialistas não devem viabilizar qualquer moção do Chega. Porém, a cúpula do PS lava as mãos de tal decisão, alegando com a autonomia regional do partido madeirense e realçando que o partido votou contra o Programa de Governo e o orçamento regional de Albuquerque.

