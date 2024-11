Motas: PSD afasta inspecção, quer classe própria de portagens e uso da faixa bus

O PSD quer que os motociclos continuem dispensados de realizar inspecção periódica obrigatória. Esta é uma das posições assumidas pelo grupo parlamentar social-democrata no conjunto de medidas relacionadas com motociclos e segurança rodoviária que entregou esta terça-feira na Assembleia da República. O PSD propõe alterações ao Código da Estrada e recomenda que seja criada uma classe própria para motas no pagamento de portagens. O tema deverá ser debatido no Parlamento, mas só quando o processo orçamental estiver fechado.

