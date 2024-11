Madeira: O PS continua a aprovar propostas do Chega

Os deputados da Madeira decidiram adiar o debate da moção de censura para depois do debate do Orçamento para 2025.

O parlamento da Madeira aprovou nesta quinta-feira por maioria, em plenário, um requerimento do presidente que valida a decisão da conferência dos representantes dos partidos de adiar o debate da moção de censura para depois do Orçamento para 2025. A moção de censura ao executivo minoritário do PSD foi apresentada a 6 de Novembro pelo Chega, que justificou a decisão com as investigações judiciais envolvendo o presidente do executivo, Miguel Albuquerque, e quatro secretários regionais. Os cinco governantes foram, em casos distintos, constituídos arguidos.

