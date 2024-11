Governo acusa anterior executivo de tirar receita ao INEM para reduzir dívida pública

“É importante saber porque é que, no final de 2023, o INEM tinha em liquidez, colocada no IGCP, em dívida pública, pelo menos 48 milhões de euros de receitas que não foram gastas”, disse Leitão Amaro.

O ministro da Presidência acusou, esta quarta-feira, o anterior Governo de ter alocado 48 milhões de euros de receitas do INEM à Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Publica (IGCP).

"É importante saber porque é que, no final de 2023, o INEM tinha em liquidez, colocada no IGCP - em dívida pública - pelo menos 48 milhões de euros de receitas que não foram gastas", afirmou António Leitão Amaro, em conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros.

Este valor corresponde a um investimento que "poderia ter sido feito" no serviço de emergência médica, nomeadamente no reforço de recursos humanos, argumentou, explicando que as receitas não utilizadas no INEM, no final de 2022, foram de "13 milhões de euros" e, no final de 2023, "35 milhões" de euros.

Questionado pelos jornalistas sobre se esta foi uma estratégia do executivo encabeçado por António Costa para diminuir a dívida pública, o ministro da Presidência remeteu a resposta para o governo anterior. "A decisão de aplicar 48 milhões de euros de meios libertos, de dinheiro do INEM - de receitas próprias do INEM - não no investimento [no próprio Instituto Nacional de Emergência Médica], mas no IGCP, aparentemente em dívida pública, se foi para compor o resultado orçamental, quem tem que explicar não somos nós", afirmou Leitão Amaro.