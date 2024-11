É um artista completo, no sentido mais exigente e renascentista do termo. Não é um Woody Allen: é o Woody Allen, mas nascido no Rio.

Eu deveria odiar Gregório Duvivier. As poucas coisas que sei fazer bem, ele também faz bem. Mas não se contenta com ser coleguinha. Oh, não. O mal dele é também fazer – e bem – todas as coisas que eu também gostaria de fazer.