Para uma recriação da esquerda, a recriação de uma cultura popular

Seja numa análise que nos leva para as grandes opções mundiais, seja naquilo que se vive na pequena política do dia-a-dia de um Estado periférico da União Europeia, há que concordar com uma cada vez mais forte onda que pede um repensar do que é a esquerda e as suas práticas. Entregue a si mesma, parece estar a convocar-se, eleição após eleição, para uma futura irrelevância. Suicídio ou incapacidade, essa é apenas a dúvida central.

Francisco Mendes da Silva, no seu artigo “A Esquerda está morta. Alguém terá de a ressuscitar”, aqui no PÚBLICO, afirmava de forma contundente: a direita "é hoje proprietária das duas grandes categorias políticas aspiracionais: a liberdade individual e a luta de classes”.

Para os nossos concidadãos, é hoje difícil representar o que é a esquerda num quadro do que queremos para o futuro. E a esquerda não pode apenas dar resposta a quem está profundamente enraizado em lutas setoriais, por mais justas que elas sejam, correndo o risco de se esquecer que existe cidadania noutras causas, noutros horizontes e que é nessa visão larga do mundo que se faz a vizinhança que precisamos. Todos querem prosperidade, segurança e previsibilidade para as suas vidas. Quem não quer previsibilidade, quer oportunidades.

Pegando numa afirmação simples de Pacheco Pereira de há poucos dias, também nas páginas do PÚBLICO, mas à qual só chega quem olhou muito para o fio da História: “Percebe-se muito bem como os MAGA e Trump ganharam primeiro a guerra cultural, depois a guerra política, por esta ordem. A esquerda que anda há mais de uma década convencida das suas 'causas fracturantes' […] acantonou-se nas elites e perdeu as suas bases sociais, a começar pelos sindicatos. Se lessem Marx, perceberiam que trocar 'bases sociais' por 'bases intelectuais' é derrota certa”.

A esquerda, em termos de representação na cultura popular, foi ficando amarrada a slogans, a quezílias que à maioria dos cidadãos nada dizem. Não que sejam erradas, mas porque são setoriais. Foi o caminho certo para a demonização, para ganhar os ódios de parte muito larga da sociedade que se foi deixando de rever num enquistado PCP, num Bloco refém de “causas”, e num baralhado PS.

Para que haja um efetivo diálogo entre quem dirige e quem vota, é necessário que uns pensem e teorizem, proponham, mas é fundamentalmente necessário que os outros entendam e sintam que é para eles que se trabalha. Só assim haverá diálogo na Polis.

E não pode uma esquerda que queira ser opção de direção de uma sociedade ser apenas a caixa de ressonância dos problemas do momento – isso são-no os populistas. Tem de a esses problemas dar resposta, mas tem de ter mais ambição do que isso. Tem de saber criar uma visão para o coletivo: onde queremos estar e o que queremos ser daqui a dez anos? Mais que gestão das crises do dia-a-dia, que sempre as haverá, tem de ser capaz de criar um projeto que mobilize porque é imagem de desejo.

E nessa visão de médio e longo prazo, a esquerda tem de ser um bastião fortíssimo que defina muito bem quais são os seus princípios basilares. E eles, na contemporaneidade que vivemos, resultam já de muita bibliografia que teorizou sobre o tema, desde as formas mais clássicas de ser esquerda, passando pela “Terceira Via”, que oxigenou a política há quase trinta anos, tentando conciliar economia com políticas sociais.

Um novo movimento que se queira de massas tem de voltar a chegar às pessoas. E a esquerda tem hoje um grave problema de comunicação: ou fala segundo verdadeiros fósseis que são os princípios de um marxismo imobilizado no tempo, ou recorre a chavões de lutas fraturantes que deixam uma parte da população de fora. Isto é, a esquerda autoexclui parte dos que nela se deveriam rever, criando aquela realidade assombrosa: ver quem seria tradicionalmente o seu eleitorado a votar nos partidos conservadores.

Na Europa, apesar dos esforços de reindustrialização, já não há proletários como teorizados há dezenas largas de anos; as suas necessidades e problemas são outros. Da mesma forma, os jovens já não desejam o que as gerações dirigentes desejavam quando tinham essa idade.

Criámos revoluções na qualidade de vida, e a elas temos de corresponder. Criámos um modelo de constante crescimento e melhoria das condições de vida, ora, a ele temos de corresponder, mas dentro do enquadramento dos valores que nos unem civilizacionalmente.

Recriando o discurso, há que mostrar que os valores centrais se mantêm válidos. E na definição, em poucas palavras, do que se pode apresentar à sociedade como sonho e projeto, é fácil chegar a linhas que nos unem a todos.

Um renovado socialismo tem de mostrar, nessa visão de tempo longo, onde queremos estar daqui a dez anos: a irredutibilidade do desejo de desenvolvimento sustentável e ecológico, do primado do humanismo nas relações entre todas as partes, e do desenvolvimento de uma cultura crítica, que questione do mais ínfimo detalhe de uma notícia às decisões macroeconómicas.

Ao deixar de ser capacidade de sonhar, a esquerda e o socialismo perderam a capacidade de ler o mundo e renderam-se à gestão quotidiana de índices, numa luta entre opostos que apenas veio criar um espaço vazio nessa criação de uma visão de futuro.

Isto é, precisamos engajar a sociedade num projeto que ela sinta como seu, porque corresponde aos seus princípios. O socialismo tem hoje de ser capaz de ler o mundo e de a ele dar resposta com conceitos e metodologias de trabalho que saiam do imediato e que nunca sejam obscurecidas e postas em causa por tacticismos de poder. O socialismo tem de ser projeto, não remendo.

Humanismo, dignidade, desenvolvimento, igualdade de oportunidades, sustentabilidade e ecologia, justiça, rigor e exigência são as chaves para regressar a uma comunicação de conteúdo que seja entendível pela população e que anule os espaços vazios que o conservadorismo tão bem ocupou, por nossa incapacidade e quase falência.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico