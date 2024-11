Portugal e Brasil: a mesma língua também na luta contra a droga e a toxicodependência

O Supremo Tribunal Federal brasileiro considerou inconstitucional a criminalização do consumo de cannabis. O “modelo português” e a lei portuguesa são referidos pelo menos 150 vezes no acórdão.

Muitas vezes o conceito de aproximação entre o Brasil e a Europa é vago e demasiado abstrato, soando mais a profissão de fé do que a realidade.

O Supremo Tribunal Federal brasileiro (STF), através da pena do ministro [os 11 juízes do STF designam-se "ministros"] Gilmar Mendes, relator, proferiu em junho deste ano, no contexto de um processo de fiscalização da inconstitucionalidade de normas aplicadas em concreto (RE 635 659), a decisão de julgar inconstitucional a criminalização do consumo da cannabis. Além disso, conferiu repercussão geral a essa decisão, o que significa, grosso modo, que ela vale como regra geral para todos os casos similares. A partir deste acórdão, quem for “flagrado” pelas forças de segurança com uma quantia daquela substância até 40g será encaminhado para um juiz da vara cível e não para a vara criminal.

Trata-se de claro exemplo de aproximação entre o Brasil e alguns padrões europeus. Boa parte da argumentação a que o STF recorreu resulta de uma cuidada leitura de experiências europeias e, muito particularmente, do comumente conhecido como “modelo português” (Portugal e a lei portuguesa são citados 150 vezes, pelo menos, no acórdão). Este assenta, recorde-se, na não criminalização do consumo de todas as drogas e na definição de um quadro de eventuais sanções administrativas e de alternativas de tratamento para quem dele necessitar e aceitar (Lei n.º 30/2000, de 29 de novembro; Decreto-Lei n.º130-A/2001, de 23 de abril).

Alguns dados que caraterizam o contexto: a população encarcerada no Brasil monta a cerca de 650.000 pessoas. Destas, quase 170.000 (25%) estão presas por situações relativas a drogas. Nesta cifra caem jovens encontrados com pequenas quantidades, possivelmente para consumo pessoal, como membros de grandes redes de tráfico. Os números têm aumentado desde 2005/2006, época da publicação da chamada lei das drogas (Lei n.º 11.343/2006). A mesma sensação de falhanço de uma política obstinadamente proibicionista e criminalizadora, que vivíamos em Portugal na década de 1990, paira sobre os sistemas legislativo, judicial e penitenciário brasileiros.

A reforma brasileira é um processo gradativo e evolutivo. A decisão agora tomada pelo STF – seguramente polémica para muitos dos seus detratores, mas corajosa e baseada na evidência técnica que o Tribunal recolheu ao longo de 13 anos –, apenas abarca o consumo de cannabis, uma vez que incide sobre um caso concreto em que houve uma condenação nos tribunais comuns por consumo dessa substância. É possível – e talvez expectável, tendo em conta a rica e desenvolvida argumentação do acórdão, a qual, na verdade também vale para consumos de outras drogas – que decisões futuras daquele tribunal alarguem o perímetro descriminalizador, incluindo o consumo das drogas duras, como são designadas na gíria. Aliás, em bom rigor, é o consumo destas que indicia uma situação já de doença ou de trajetória para uma dependência que exige uma abordagem de saúde e não uma abordagem de encarceramento.

As Comissões de Dissuasão da Toxicodependência foram, em boa parte, o 'segredo' do sucesso do modelo português

Decerto que a situação dos consumidores de cannabis continua a ser objeto de decisão judicial, ainda que não no contexto criminal. Em debates a que assisti no STF e no Ministério da Justiça e Segurança Pública verifiquei que há a consciência de que a simples descriminalização não chega ao âmago do problema. Há necessidade de dar aos consumidores uma oportunidade de acesso a um serviço que lhes providencie apoio psicológico, jurídico, de saúde e social, como o assegurado pelas Comissões de Dissuasão da Toxicodependência em Portugal. Na verdade, estas foram, em boa parte, o “segredo” do sucesso do referido modelo português. Só elas permitem materializar o lema de que o consumidor de drogas não é um criminoso mas sim um doente – ou um potencial doente – a quem o Estado está obrigado a franquear os serviços que lidam com isso. Mas a solução para o Brasil será, presumivelmente, diferente. Seria muito surpreendente que o modelo português fosse mecanicamente transponível para algum outro sítio e muito menos para um país com o gigantismo e com as especificidades do Brasil.

Brevemente assinalaremos 25 anos da Lei portuguesa de 2000 e da sua entrada em vigor em 2001. Será certamente uma ocasião para celebrar esta aproximação entre Brasil e Portugal em aspetos que tocam concretamente a vida de muitas famílias e das comunidades em geral. E será oportunidade para saudar também a liderança brasileira neste domínio. Se um país com a dimensão de Portugal já teve o ensejo de dar um forte abanão em verdades até há uns anos consideradas inexpugnáveis, a reforma brasileira pode ter um impacto brutal ao nível global.

P.S. O texto que antecede foi escrito em Brasília e enviado ao PÚBLICO quase em cima da hora em que o STF foi alvo de um atentado, em 13 de novembro. Quando falo de coragem quero justamente referir-me a isso. Dada a exposição e papel central que o Tribunal e os seus ministros têm hoje trata-se de coragem não apenas moral mas também física.

