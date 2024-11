Trump quer Robert F. Kennedy Jr. para secretário da Saúde

Donald Trump anunciou esta quinta-feira que escolheu Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.) para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS, na sigla em inglês), a principal agência de saúde dos Estados Unidos.

O vencedor das eleições presidenciais foi mencionando esta intenção em alguns dos comícios realizados nas últimas semanas da campanha eleitoral, confirmando agora a escolha na rede social X, detida pelo seu aliado Elon Musk.

A escolha está sujeita a aprovação do Senado, que, embora dominado pelos republicanos, poderá rejeitar a nomeação. RFK Jr. concorreu como independente às presidenciais, antes de se retirar da corrida e declarar o apoio a Trump em troca de uma posição na administração.

A escolha, como outras já comunicadas para a nova administração Trump, é polémica. Kennedy é conhecido por ser um activista antivacinas – entre outras coisas, acredita que aumentam a incidência de autismo. Ao longo dos anos, tem também disseminado teorias da conspiração em torno da pandemia de covid-19 e de outros assuntos na área da saúde, sem fundamento científico e contra aquilo que são os estudos e conclusões da comunidade científica: como a relação entre redes sem fios e casos de cancro ou a presença de produtos químicos na água potável potenciar questões relacionadas com "confusão sexual e de género nas crianças".

“A segurança e a saúde de todos os americanos é o papel mais importante de qualquer administração, e o HHS desempenhará um papel importante para ajudar a garantir que toda a gente será protegida dos produtos químicos nocivos, poluentes, pesticidas, produtos farmacêuticos e adictivos alimentares que contribuíram para a crise de saúde avassaladora neste país”, disse Trump na publicação sobre a escolha.

O HHS é responsável pela supervisão de 11 agências, entre as quais a agência reguladora do medicamento norte-americana (Food and Drug Administration, ou FDA), dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), dos Institutos Nacionais de Saúde e ainda dos programas Medicare e Medicaid Services, que ajudam a providenciar cuidados de saúde aos norte-americanos mais pobres, com 65 ou mais anos e às pessoas com deficiência. Em 2024, o orçamento do departamento era de 3,09 biliões de dólares, quase um quarto do orçamento federal dos Estados Unidos (22,8%).

Ao longo das últimas semanas, Robert F. Kennedy Jr., filho do ex-procurador-geral dos EUA Robert Kennedy, tem vincado algumas das suas prioridades na área da saúde, incluindo o combate à "epidemia das doenças crónicas", que incluem obesidade, diabetes e autismo, e a redução de produtos químicos na comida.

Kennedy disse ainda que pretende reestruturar os quadros da FDA e substituir centenas de trabalhadores nos Institutos Nacionais de Saúde.

"A guerra da FDA contra a saúde pública está prestes a acabar", escreveu em Outubro no X, antigo Twitter. "Se trabalha na FDA e faz parte deste sistema corrupto, tenho duas mensagens para si: guarde os seus registos e faça as malas".

Para lá das posições polémicas e falsas sobre vários tópicos da saúde, a campanha presidencial que interrompeu ficou marcada por outros episódios bizarros, como ter reconhecido que deixou um urso morto no Central Park de Nova Iorque em 2014. RFK Jr. confirmou também que teve, há uma década, um parasita que lhe comeu uma parte do cérebro, referindo no entanto que se encontra totalmente recuperado.