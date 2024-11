The Onion comprou o site de desinformação Infowars para fazer dele uma paródia

O site de notícias de paródia The Onion comprou a marca e o site Infowars, do conspiracionista Alex Jones, num leilão de falências, de acordo com documentos judiciais apresentados esta quinta-feira, 14 de Novembro.

Jones pediu protecção contra a falência em 2022, depois de os tribunais o terem condenado a pagar 1,5 mil milhões de dólares (cerca de 1,4 mil milhões de euros) por difamar as famílias de 20 estudantes e seis funcionários mortos no tiroteio em massa na escola primária Sandy Hook, em Newtown, Connecticut, Estados Unidos. Jones, incapaz de pagar esse valor, foi forçado a leiloar os bens, incluindo o Infowars, que declarou falência.

As famílias de oito vítimas do tiroteio na escola, no estado do Connecticut, apoiaram a proposta do The Onion, defendendo que esta poria "fim à máquina de desinformação" que Jones operava.

The Onion afirmou que o objectivo é substituir "a implacável barragem de desinformação do Infowars" pela "implacável barragem de humor" do Onion. "The Onion orgulha-se de adquirir o Infowars e estamos ansiosos por continuar a sua tradição de assustar os utilizadores do site com mentiras, até que estes desembolsem o seu dinheiro", afirmou o director executivo, Ben Collins, num comunicado. A Everytown for Gun Safety, a maior organização de prevenção da violência com armas do país, disse que será o anunciante exclusivo do novo Infowars.

O The Onion vai adquirir a propriedade intelectual do Infowars, incluindo o site, listas de clientes e inventário, algumas contas de redes sociais e o equipamento de produção da plataforma, afirmaram as famílias num comunicado.

"Estão a mandar-nos abaixo", disse Jones na rede social X: "Vou ficar aqui até eles entrarem e desligarem as luzes."