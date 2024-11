Corpo de mulher francesa suspeita de matar os três filhos é encontrado na Suíça

Professora primária de 45 anos foi encontrada sem vida no interior do seu carro. Era procurada por homicídio por esfaqueamento dos três filhos menores, de dois, 11 e 13 anos.

O corpo de uma mulher francesa suspeita de ter matado os três filhos foi encontrado num carro na Suíça, confirmou esta quinta-feira o Ministério Público de Bonneville.

A mulher era procurada pela polícia desde terça-feira, depois de o marido ter encontrado os três filhos (dois rapazes de dois e 11 anos e uma rapariga de 13) mortos em casa, na vila de Taninges, no departamento alpino de Haute-Savoie, no leste de França. Segundo o jornal regional francês Le Dauphiné Libéré, o homem seria pai do filho mais novo.

O alerta para a ocorrência foi dado por volta das 12h30 (13h30 em Portugal continental) de terça-feira, tendo sido iniciada de imediato uma operação para localizar a mãe das vítimas, uma professora primária franco-suíça de 45 anos. Segundo os meios de comunicações franceses, foram destacados mais de sessenta elementos da gendarmerie para as buscas pelo solo e pelo ar.

O Ministério Público confirmou na quarta-feira a morte por esfaqueamento das três crianças. Num comunicado, o procurador da comuna de Bonneville, Boris Duffau, sublinhou que a investigação prosseguia para “determinar as circunstâncias exactas em que o crime foi cometido”.

A mulher, que apresentaria um quadro depressivo, leccionava desde o início deste ano lectivo em Marnaz, uma localidade a cerca de 13 quilómetros de Taninges, na sequência de uma petição e várias denúncias numa outra escola terem resultado na sua transferência. De acordo com o Le Dauphiné Libéré, o principal motivo das queixas era a sua severidade para com os alunos.

O corpo da mulher foi encontrado na quarta-feira, com a confirmação feita esta quinta-feira pelo Ministério Público. Segundo Boris Duffau, as autoridades suíças do cantão de Valais informaram os seus pares franceses “da descoberta do corpo de uma mulher no veículo habitualmente utilizado pela mãe das três crianças”. A autópsia subsequente confirmou que se tratava da mulher procurada.

A viatura foi encontrada a cerca de uma hora e meia de Taninges, na localidade suíça em Champéry, em Valais, de onde a mulher era natural.