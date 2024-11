Líder do Podemos em Moçambique: “Vamos lutar até a morte nos chegar”

O presidente do Podemos sabe o que é viver com a vida ameaçada em Maputo, mas não desiste dos seus intentos de trazer novos valores para a política em Moçambique. Antigo militante da Frelimo que bateu com a porta para fundar o Podemos, Albino Forquilha viu o seu partido transformar-se no fenómeno das eleições de 9 de Outubro, muito por causa da popularidade do candidato presidencial Venâncio Mondlane que apoiou quando este não conseguiu registar o seu próprio partido. Uma conversa sobre justiça, luta política e uns pozinhos de futuro.

