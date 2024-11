Vereador de Matosinhos defende elaboração de plano para “trânsito caótico”

O vereador do PSD Bruno Pereira na Câmara Municipal de Matosinhos defendeu nesta quinta-feira a elaboração de um plano estratégico para o "trânsito caótico" nesta cidade, nomeadamente para a Estrada da Circunvalação.

"Na verdade, o trânsito em Matosinhos todos os dias é caótico, quer seja na Circunvalação, na rotunda AEP, na A28 ou ponte de Leça e está na hora de medidas concretas para a resolução dos problemas em que a Estrada da Circunvalação se encontra", afirmou o social-democrata num comunicado enviado à Lusa.

Nesse sentido, Bruno Pereira sugere transformar a Estrada da Circunvalação numa alameda urbana que privilegie o trânsito de peões e reduza o tráfego automóvel, a qual deve contemplar passeios largos para a circulação de peões, ciclovias, estacionamento, árvores e, em alguns locais, vias para transporte público.

A importância da Estrada da Circunvalação, no escoamento do trânsito e harmonização do tráfego entre os quatro municípios onde se insere Matosinhos, exige "uma atenção especial e uma intervenção mais imediata", para que esta sirva as infra-estruturas hospitalares, militares, empresariais, residenciais e de educação, sustentou.

Segundo Bruno Pereira, a discussão sobre o trânsito em Matosinhos não pode passar só pelo trânsito de atravessamento, particularmente na A28, A41, A4, VRI, EN13 ou Via Norte que termina na Via de Cintura Interna (VCI).

"Matosinhos não pode ter munícipes de primeira e de segunda categoria, bem evidente nos pórticos existentes na A4 e a sua consequente taxação, tal como a criação de um novo pórtico na A28, o qual Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos e da Associação Nacional de Municípios Portugueses, aceitou na negociação com outros municípios e que encurralará os munícipes residentes nas freguesias de Lavra", frisou.

Motivo pelo qual o social-democrata defendeu a realização de um plano estratégico sobre as acessibilidades, estradas e fluxo de trânsito com todas as forças vivas do concelho, sector empresarial e académico.

Além disso, o vereador do PSD lamentou ainda a falta de vontade política por parte de Luísa Salgueiro por, ao longo de quase nove anos de governação socialista, "nada ter feito em prol da resolução dos problemas da Estrada da Circunvalação, bem como para minimizar o fluxo de trânsito em todo o concelho".