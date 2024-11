Luzes de Natal de Lisboa acendem na próxima semana

A grande árvore de Natal do Terreiro do Paço inaugura a época natalícia, que arranca no dia 23 de Novembro, marcada por espectáculos como um concerto de Áurea.

As iluminações natalícias da capital serão ligadas no sábado da próxima semana, 23 de Novembro. O momento será assinalado, de forma simbólica, às 18h30 no Terreiro do Paço, onde irá ganhar vida a grande árvore de Natal. Após a inauguração, haverá ainda espaço para um espectáculo de luz e som, bem como um concerto da artista Áurea.

Esta iniciativa, unindo esforços da Câmara Municipal de Lisboa e da União de Associações de Comércio e Serviços (UACS), visa encher “de brilho e cor as ruas, avenidas e praças da cidade”, lê-se numa nota de imprensa divulgada pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural em Lisboa (EGEAC).

Englobando cerca de mil estruturas luminosas e 5700 peças decorativas espalhadas por 45 locais da cidade, o investimento ronda os 750 mil euros, à semelhança do ano passado. Mas, desta vez, o horário de funcionamento será alargado, sendo as luzes ligadas todos os dias às 17h30 e nunca apagadas antes da meia-noite, e os materiais usados serão “mais sustentáveis” – como plásticos biodegradáveis, que poderão ser reciclados após a sua remoção, e lâmpadas de baixo consumo, utilizando-se a tecnologia LED, com vista à poupança energética.

O concerto de Áurea, que acompanha a inauguração das luzes, também será focado na época de Natal, apresentando-se “Christmas Movie Songs”. A cantora propõe-se, por isso, a interpretar canções natalícias de filmes emblemáticos para várias gerações – desde Sozinho em Casa e Um Conto de Natal até O Estranho Mundo de Jack, entre outros clássicos. Trata-se, segundo a mesma nota de imprensa, de “uma das vozes mais aplaudidas da música portuguesa”, sucedendo-se aos Anjos, que actuaram na cerimónia do ano passado.

Esta cerimónia marca apenas a abertura das celebrações natalícias em Lisboa. Ao longo das semanas seguintes, haverá outras celebrações, como as Festas de Natal, “com concertos em igrejas e outros espaços”, segundo a nota de imprensa da EGEAC. O programa será divulgado na próxima semana.