Chuva intensa alagou estradas, caves e lojas em Albufeira e Olhão

A chuva intensa que caiu esta manhã no Algarve durante cerca de 20 minutos alagou estradas em Moncarapacho, no concelho de Olhão, e caves e lojas na baixa de Albufeira, disse à Lusa fonte da Protecção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Emergência e Protecção Civil do Algarve, "a pluviosidade intensa que caiu num curto espaço de tempo, entre as 10h58 e as 11h18, resultou num total de 13 ocorrências registadas em várias zonas do Algarve, sem danos pessoais reportados".

Segundo a mesma fonte, Albufeira foi o concelho do distrito de Faro onde se registou o maior número de ocorrências, das quais cinco na via pública, seguindo-se Moncarapacho, mas nenhuma delas com gravidade.

A fonte da Protecção Civil referiu que "há também o registo da queda de um telhado num armazém em Silves, que ruiu devido ao peso da água acumulada, sem causar danos pessoais".

Porém, acrescentou, "não houve necessidade de reforçar os meios da Protecção Civil", tendo os corpos de bombeiros locais resolvido todas as ocorrências.

"Neste momento, estão resolvidas todas as ocorrências, registando-se o escoamento normal das águas", especificou.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o distrito de Faro em aviso amarelo até às 15h00, devido à previsão de aguaceiros, localmente fortes ocasionalmente acompanhados de trovoadas.

O aviso mantém-se para o período entre as 03h00 e as 21h00 de sexta-feira, no qual poderão ocasionalmente também ocorrer aguaceiros sob a forma de granizo.