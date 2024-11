Cascais inaugura exposição sobre habitação que permite ver, em 3D, as casas a construir

Em Cascais, será possível olhar directamente para o passado, o presente e o futuro da habitação. A pensar no “que é um dos maiores desafios nacionais, a necessidade de criar habitação acessível para todos”, a Câmara de Cascais inaugura nesta sexta-feira, 15 de Novembro, às 15h, a exposição “Habitar Cascais – Estratégia Local de Habitação”. A exposição será acompanhada por uma nova ferramenta da plataforma digital GeoCascais, permitindo visualizar representações 3D de projectos de habitação pública previstos para a próxima década.

Patente no Espaço Expositivo da Marina de Cascais, a exposição visa, não só mostrar a evolução do parque habitacional de Cascais nas últimas décadas, como também explicar quais são as necessidades actuais, as estratégias a implementar e, ainda, revelar onde e quando será aplicado o investimento milionário prometido pela autarquia. Por isso, uma parte da exposição será composta por maquetes e fotografias que permitam demonstrar o passado e o presente da habitação no concelho.

Recorrendo à nova ferramenta da plataforma GeoCascais e com apoio da inteligência artificial, também vai ser possível olhar para o futuro. De forma interactiva, qualquer visitante da exposição terá acesso a uma antevisão, em formato 3D, dos novos projectos de habitação pública, que serão construídos ao longo da próxima década. Estes projectos integram um investimento estimado em 357 milhões de euros que, além de novas construções, também irá abranger a reabilitação de bairros municipais. O objectivo é disponibilizar 3600 fogos de habitação pública até 2028 – mas os visitantes da exposição poderão começar a perceber muito mais cedo como serão os projectos em que a câmara pretende investir.

A exposição, que poderá ser visitada até ao dia 30 de Abril do próximo ano, com entrada gratuita, deverá ser “um espaço de reflexão e de interacção com os diferentes públicos que participam no desígnio da garantia do direito universal a uma habitação condigna”, lê-se numa nota de imprensa divulgada pela autarquia.

A GeoCascais, juntando informação cartográfica, geográfica, cadastral e urbanística, tem servido como um “aliado na gestão municipal”, tornando “os processos municipais mais eficientes”, pode ler-se na mesma nota de imprensa. Mas também pode ser vista, externamente, como uma forma de fornecer informação aos “cidadãos, empresas e entidades interessadas em dados geográficos”, fortalecendo a transparência no município.