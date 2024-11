De caneta e aguarela em punho, Vasco vai rabiscando o Porto

O Largo da Pena Ventosa é uma das pérolas do Porto. E é um dos sítios onde é possível encontrar Vasco Mota. Sentado num pequeno banco, munido com o seu diário gráfico e a caixa de tintas de aguarela, admira cada recanto da cidade para depois o poder rabiscar. Natural do Porto, e por ele apaixonado, procura dar a conhecer as suas ruas, vielas e largos, vertendo-as para páginas de papel.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt