No segundo episódio de Ponto de Luz, podcast independente da rede PÚBLICO, a conversa é sobre racismo, xenofobia e interseccionalidade.

Catarina Furtado recebe Pedro Moraes, 17 anos, aluno da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, Almada, e Luísa Semedo, professora de Educação Moral e Cívica e também de Filosofia neste momento em França, que é também cronista do jornal PÚBLICO.

Em Portugal, mais de 4,9 milhões de pessoas (65,1%) consideram existir discriminação e 2,7 milhões (35,9%) já testemunharam esse tipo de situações. Um milhão e 200 mil pessoas já foram vítimas de discriminação, por pertencerem a um determinado grupo étnico, por causa da cor da sua pele, pela sua orientação sexual, ou pela sua origem. Catorze por cento dos estudantes do ensino básico e secundário são migrantes.​

O podcast Ponto de Luz, de Catarina Furtado, junta adolescentes e professoras e professores de todo o país, que não se conhecem, para falar sobre Cidadania e Direitos Humanos, ao mesmo tempo que se expõe o papel da escola actual e da educação formal na construção de cidadãos completos.

