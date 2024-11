Carlos celebra o seu 76.º aniversário com a abertura de centros alimentares

JUSTIN TALLIS/POOL VIA REUTERS

O aniversário do rei britânico foi também assinalado de forma mais tradicional com salvas de tiros na Torre de Londres e nos parques da capital.

O rei Carlos de Inglaterra celebra o seu 76.º aniversário, nesta quinta-feira, com a inauguração de dois centros de distribuição de alimentos que fazem parte do seu projecto destinado a reduzir o desperdício e a apoiar as instituições de beneficência que ajudam os que têm fome.

No ano passado, o rei, um defensor declarado das questões ambientais e apoiante de uma economia sustentável, lançou o Coronation Food Project, cuja missão é “colmatar o fosso entre o desperdício alimentar e a necessidade de alimentos”.

Nesta quinta-feira, o monarca inaugurou os dois primeiros centros alimentares da iniciativa — centros de distribuição concebidos para salvar e fazer circular toneladas de excedentes alimentares.

O monarca visitou um dos centros, localizado no Sul de Londres, que acolheu um “festival de excedentes alimentares”, onde serão confeccionadas refeições criadas a partir de alimentos que teriam sido desperdiçados, e inaugurou virtualmente o outro centro, no Norte de Inglaterra.

O seu objectivo é facilitar a prestação de apoio às pessoas necessitadas por parte de instituições como a FareShare e o Projecto Felix, declarou o Palácio de Buckingham.

Segundo o palácio, desde o lançamento do projecto, já se poupou mais 940 toneladas de excedentes alimentares, o que equivale a mais de 2,2 milhões de refeições.

As celebrações surgem numa semana atarefada para o monarca, que assistiu à estreia do filme Gladiador II em Londres, na quarta-feira à noite, sem a mulher, a rainha Camila, que ainda recupera de uma infecção respiratória. Ainda assim, os compromissos oficiais do monarca continuam a ser cuidadosamente monitorizados pela sua equipa médica, uma vez que continua o tratamento contra o cancro.