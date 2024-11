Porto, Douro e outros luxos: as artes da guesthouse Maison Bleue e do restaurante Basquiat

Com janelas abertas para o Douro, esta unidade de alojamento da Rua da Restauração tem esculturas, pinturas e fotografias por toda a parte. E até mais artes no restaurante, o Basquiat.

Para quem tem o privilégio, como teve a Fugas, de ficar num quarto com janelas e varandas viradas para o rio, já não é preciso muito mais – ainda por cima quando se é brindado com um final de tarde soalheiro e ameno. A beleza do rio Douro, e os tons que o revestem durante aquele pôr do Sol, seria quase que suficiente para tornar a estadia memorável. Mas a verdade é que a beleza da paisagem também encontra paralelo dentro das quatro paredes daquele edifício que dá agora guarida a uma guesthouse de luxo. São dezenas de obras de arte, nomeadamente pinturas e fotografias, que decoram os quartos e as áreas comuns da unidade de alojamento. E, em jeito de “cereja no topo do bolo”, há um espaço dedicado à gastronomia e vinhos que vai buscar o nome (e inspiração) ao artista plástico norte-americano Jean-Michel Basquiat (1960-1988).