Exodus Aveiro Fest: contar, “na primeira pessoa”, como “está verdadeiramente o mundo”

É a 7.ª edição do festival internacional de fotografia e vídeo de viagem e aventura. De 29 e 30 de Novembro a 1 de Dezembro, em Aveiro, conta com oradores como Ciril Jazbec e Marcel Mettelsiefen.

Fiel ao seu princípio de promover uma maior consciencialização sobre os problemas que afectam o nosso mundo e contribuir para a mudança, o Exodus Aveiro Fest mantém, na edição deste ano, a tónica na dimensão social e humana. “Nos últimos dois anos, temos assistido a muitas coisas no mundo que nos metem a pensar verdadeiramente no sentido da humanidade e no que é que andamos aqui a fazer”, introduz Bernardo Conde, mentor do festival internacional de fotografia e vídeo de viagem e aventura que, anualmente, leva a Aveiro imagens dos mais variados pontos (e realidades) do mundo. A 29 e 30 de Novembro e 1 de Dezembro, no Centro de Congressos da cidade, cumpre-se a sétima edição, com oradores como Marcel Mettelsiefen, Ciril Jazbec e Ricardo Garcia Vilanova, entre outros.

“É fundamental aproveitarmos oportunidades como esta para abrirmos os olhos às pessoas, de uma forma fidedigna [...), pondo as verdadeiras testemunhas e as pessoas que assistem na primeira pessoa a mostrar como está verdadeiramente o mundo”, sustenta o principal responsável pelo evento que reúne alguns dos melhores fotógrafos e videógrafos a nível internacional. É o caso de Marcel Mettelsiefen, cineasta documental e director de fotografia que já venceu quatro Emmy, três BAFTA e foi nomeado para um Óscar na categoria de “Melhor Curta Documental”. Irá pisar o palco do Exodus Aveiro Fest depois de, recentemente, ter estado no Médio Oriente a cobrir a guerra entre Israel e o Hamas.

Outro dos nomes confirmados na edição deste ano é Eric Bouvet, fotojornalista francês, conhecido pela cobertura de conflitos e eventos históricos como a queda do Muro de Berlim e a libertação de Mandela. Foi, segundo a organização do festival, o único jornalista a trabalhar com comandos russos na Chechénia, experiência que inspirou o livro Jusqu’au bout. A dimensão humana estará também presente na intervenção de Jonas Bendiksen, fotógrafo norueguês autor de quatro livros, entre os quais está The Last Testament, sobre sete homens que afirmam ser a segunda vinda de Cristo. A sua obra mais recente, The Book of Veles, funde mitologia eslava com o fenómeno das fake news, questionando os limites entre realidade e ficção.

E se é para falar dos problemas do mundo, as questões ambientais também merecerão – como, de resto, é hábito no Exodus Aveiro Fest – a devida atenção, nomeadamente,através da voz de Ciril Jazbec, fotógrafo e realizador esloveno conhecido pelo seu trabalho sobre comunidades afectadas pela crise climática e globalização. Entre os seus projectos de destaque está Dream to Cure Water, um documentário que explora a escassez de água nos Himalaias, Alpes e Andes, trabalho esse que foi vencedor da categoria Climate Stories nos Jackson Wild Media Awards de 2023. Jazbec também documentou as mudanças climáticas no Árctico, especialmente junto do povo inuit.

Foto Davide Monteleone, com o seu projecto "Critical Minerals—Geography of Energy" Davide Monteleone

Ricardo Garcia Vilanova – fotojornalista internacionalmente premiado -, Aishwarya Sridhar, Martin Bissig, Patrícia de Melo Moreira, Davide Monteleone e Andrea Font completam o restante painel de oradores confirmados até ao momento.

Warm-up com entrada gratuita

O pontapé de saída desta sétima edição volta a ser dado numa sessão de “Warm-up”, na noite de sexta-feira, 29 de Novembro, com entrada gratuita. As portas abrem às 20h30 e contemplam uma sessão de boas-vindas e um convívio. Pelo meio, o público terá oportunidade de assistir à sessão de Aishwarya Sridhar, cineasta e realizadora cujas produções foram transmitidas nas principais redes de televisão, incluindo National Geographic Wild, Arte, KBS, NHK e Love Nature. Através do seu trabalho, pretende esclarecer questões críticas como o tráfico de animais selvagens e a conservação, inspirando pessoas de todo o mundo a tornarem-se administradores apaixonados do nosso planeta.

Foto Os temas recorrentes do tialiano Monteleone incluem geopolítica, poder, identidade, dados e ciência Davide Monteleone

À semelhança do que vem sendo hábito, o programa também reservará espaço para o momento Exodus Inspirational Causes, um painel que destaca iniciativas, pessoas e associações que trabalham em consonância com os valores de acção do Exodus Aveiro Fest - causas humanas, ambientais, de descoberta, aventura e inspiração.

Os bilhetes já estão à venda no site do festival. O ingresso para os dois dias tem um custo de 85 euros (até 28 de Novembro; a partir de dia 29, o preço é de 100 euros), sendo que os bilhetes individuais têm um custo de 55 e 50 euros – dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, respectivamente – se adquiridos até dia 28 (a partir de dia 29 de Novembro, sobem para 60 euros).