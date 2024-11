A nova edição da iniciativa “Bolsas de Doutoramento INPhINIT”, promovida pelo BPI e a Fundação “la Caixa”, volta a oferecer 60 bolsas a jovens talentos na área da investigação, de qualquer nacionalidade, que queiram dar seguimento à sua vida académica em Portugal ou Espanha. O objectivo é apoiar a ciência e fomentar a investigação de alta qualidade, em território português e espanhol.

As Bolsas de Doutoramento INPhINIT destacam-se como uma opção única no mercado, já que garantem aos estudantes meios competitivos para a realização das suas investigações, oferecem salários atractivos e oportunidades de formação complementar em competências transversais, através de formações anuais e incentivos depois da conclusão da tese.

A opção certa para estudar nas melhores universidades e centros de investigação

O programa é composto por dois concursos: Incoming e Retaining. O primeiro, que tem 30 bolsas disponíveis, destina-se a investigadores que procurem realizar seu projecto de Doutoramento nos centros espanhóis certificados com as distinções Severo Ochoa ou María de Maeztu, Institutos de Investigação Sanitária Carlos III e centros portugueses reconhecidos como excelentes pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Já o concurso Retaining está disponível para investigadores que pretendam fazer um Doutoramento em qualquer área e numa universidade, ou centro de investigação, em Espanha ou Portugal. Tem também 30 lugares disponíveis.

Os bolseiros de Doutoramento INPhINIT contarão com o apoio de um director de tese, atribuído pelo centro de destino, que os irá acompanhar no desenvolvimento da sua tese de Doutoramento. Os investigadores devem entregar relatórios sobre o seu trabalho, todos os anos, com detalhes sobre os seus resultados principais e futuras metas de acordo com o plano de desenvolvimento da carreira profissional. Simultaneamente, haverá uma revisão anual das questões éticas que possam surgir ao longo do desenvolvimento da tese.

Calendários das bolsas Foto Aponte já na sua agenda as datas mais importantes das Bolsas de Doutoramento INPhINIT: Incoming:

Encerramento: 23 de Janeiro de 2025, às 14h00 da Espanha peninsular Resultado da pré-selecção e convocatória para entrevistas: 11 de Abril de 2025 Entrevistas de selecção: 28 e 29 de Maio de 2025 Comunicação do resultado final: 6 de Junho de 2025 Retaining:

Encerramento: 18 de Fevereiro de 2025, às 14h00 da Espanha peninsular Resultado da pré-selecção e convocatória para entrevistas: 19 de Maio de 2025 Entrevistas de selecção: 11, 12 e 13 de Junho de 2025 Comunicação do resultado final: 25 de Junho de 2025

Um programa interdisciplinar, com formação complementar e outras actividades

As Bolsas de Doutoramento INPhINIT oferecem, também, um programa de formação complementar integral que inclui formação em soft skills e sobre o propósito da investigação, com sessões sobre comunicação científica, redacção e apresentação de trabalhos científicos, pensamento crítico, etc; sessões sobre bem-estar, saúde mental, autoconsciência, autoconfiança, desenvolvimento pessoal, produtividade e gestão do tempo, entre outros; e sessões sobre desenvolvimento de carreira, percursos profissionais dentro e fora do mundo académico, oportunidades de financiamento, liderança e trabalho de equipa. Cada bolseiro pode solicitar ainda que lhe seja designado um mentor durante o período da bolsa.

De destacar também as actividades de divulgação, organizadas pela Fundação ”la Caixa”, que permitem aos bolseiros dar a conhecer os seus projectos de tese e os resultados da sua investigação ao público em geral. Outra vantagem das Bolsas de Doutoramento INPhINIT é a oportunidade de fazer parte do grupo de bolseiros da Fundação ”la Caixa”, uma rede de talento académico e profissional reconhecida em todo o mundo, que promove encontros e sinergias entre os membros desse grupo.

Os requisitos essenciais para a candidatura

Para concorrer a estas bolsas, os candidatos devem cumprir com uma série de requisitos, incluindo (mas não se resumindo a): ter exercido mais de quatro anos de actividade de investigação antes da data de encerramento do concurso; no momento do recrutamento, os candidatos devem ter concluído estudos que lhes permitam inscrever-se num programa oficial de Doutoramento em Espanha ou Portugal; a universidade escolhida deve ser diferente daquela onde realizaram a licenciatura; e todos os candidatos devem ter, ainda, um nível avançado de inglês.

Para saber mais e candidatar-se às Bolsas de Doutoramento INPhINIT basta preencher o formulário de inscrição no site da iniciativa.