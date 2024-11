Governo “fará tudo o que puder” para manter Web Summit em Lisboa

Vitória na competição de startups volta a ser portuguesa, com a plataforma para professores da Intuitivo. Ministro das Finanças garante empenho total na renovação do contrato pós-2028.

Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças de Portugal, entrou no palco 15 da Web Summit e deparou-se com uma plateia cheia de cadeiras vazias. Talvez fosse pela hora (10h30), pelo cansaço que toma sempre conta dos visitantes no último dia, talvez fosse pela distância do pavilhão número cinco (dos mais afastados da Meo Arena e longe das zonas mais movimentadas). Ou talvez fosse pelo tema (O que vem aí para a economia portuguesa?). Certo é que pouca gente ouviu o ministro a responder a vivo ao jornalista David Dinis. Quiçá, ainda bem.