José Manuel Araújo candidata-se ao Comité Olímpico de Portugal

José Manuel Araújo, actual secretário-geral do Comité Olímpico de Portugal (COP), confirmou nesta quinta-feira a sua candidatura à presidência do organismo, ao agendar a apresentação para a próxima quarta-feira.

Em comunicado, o lisboeta, de 60 anos, marcou a apresentação da sua candidatura para quarta-feira, às 18h, na sede do organismo olímpico, juntando-se na corrida a Laurentino Dias, antigo secretário de Estado da Juventude e do Desporto.

Secretário-geral do COP desde Março de 2013, nos três mandatos da presidência de José Manuel Constantino, José Manuel Araújo foi director de informação e cultura da Assembleia da República.

No dirigismo desportivo nacional, presidiu à Mesa da Assembleia Geral (MAG) da Federação de Ginástica de Portugal (FGP), entre 2004 e 2012, tendo ainda integrado o Conselho Nacional do Desporto (2011 a 2013) e o Conselho de Arbitragem Desportiva do Tribunal Arbitral do Desporto (2015 a 2023).

Internacionalmente, foi o primeiro português eleito para a Comissão Executiva dos Comités Olímpicos Europeus (COE), para o mandato entre 2021 e 2025, presidindo ainda à Comissão União Europeia e Relações Internacionais dos COE (desde 2021) e à Comissão Festival Olímpico da Juventude Europeia (2017 a 2021).

As eleições do organismo olímpico, liderado por Artur Lopes desde a morte de José Manuel Constantino, em Agosto último, devem realizar-se no primeiro trimestre de 2025.