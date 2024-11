Jannik Sinner e Taylor Fritz asseguram destino um do outro

Jannik Sinner foi o primeiro a garantir a presença nas meias-finais das ATP Finals e ainda antes de realizar o seu terceiro encontro na Inalpi Arena de Turim. A vitória de Taylor Fritz sobre o australiano Alex De Minaur assegurou a passagem do italiano à fase seguinte. No entanto e mesmo ganhando ao número oito do ranking, por 5-7, 6-4 e 6-3, Fritz teve de esperar pela sessão nocturna para conhecer o seu destino. Mas Sinner retribuiu ao norte-americano ao eliminar Daniil Medvedev, mantendo Fritz na prova.

“Foi difícil porque, mesmo tendo ganhado o encontro, não senti em nenhum momento que tinha encontrado uma forma consistente de ganhar do fundo do campo. O que fiz foi um grande trabalho no final do segundo set, quando comecei realmente a colocar o meu serviço. Servi muito melhor e isso permitiu-me continuar e criar mais pressão nos seus jogos de serviço. Quando não fazia primeiros serviços, ele estava a destruir-me da linha de fundo, por isso deu-me um pouco de conforto não estar sob tanta pressão o tempo todo. Consegui fazer alguns bons pontos nalguns momentos importantes, aproveitei alguns dos seus erros, mas ainda assim foi incrivelmente difícil”, frisou Fritz (5.º), após o primeiro encontro das ATP Final em três sets e que superou as duas horas de duração.

As contas finais do Grupo Ilie Nastase ficaram definidas logo que Sinner venceu o primeiro set do duelo com Daniil Medvedev (4.º), que terminou com os parciais de 6-3, 6-4.

No sábado, Sinner defronta o segundo classificado do Grupo John Newcombe que ficará definido esta sexta-feira. Enquanto Fritz, o primeiro norte-americano a chegar às meias-finais das ATP Finals por mais que uma vez (2022 e 2024) desde Andy Roddick (2003, 2004 e 2007), jogará com o vencedor dessa poule.